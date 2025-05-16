İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı

İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı

İsrail'in Eurovision temsilcisi Yuval Raphael, Filistin yanlısı protestolara rağmen dün akşam yarı finali geçerek İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenecek final sahnesine adını yazdırdı. Protestocuların engelleme çabalarına rağmen 'New Day Will Rise' adlı şarkısını söyleyen Raphael, güvenlik görevlileri tarafından korundu.

16.05.2025 15:22
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İsrail'in Eurovision temsilcisi Yuval Raphael, Filistin yanlısı protestolara rağmen dün akşam yarı finali geçerek İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenecek final sahnesine adını yazdırdı.

Raphael, "New Day Will Rise" (Yeni Bir Gün Doğacak) adlı şarkısını söylerken, büyük Filistin bayrakları taşıyan bir grup protestocu düdüklerle yarışmacıyı engellemeye çalıştı. İsviçre yayıncısı SRG SSR'nin bildirdiğine göre, olaya hızla müdahale eden güvenlik görevlileri protestocuları salondan çıkardı.

Güvenlik önlemleri maksimum seviyeye çıkarıldı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Basel'deki vatandaşlarını olası tehditlere karşı uyararak, "Bu tür uluslararası etkinlikler, çeşitli gruplar için birincil hedef oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Knesset'indeki Diaspora İşleri Komitesi Başkanı Gilad Kariv, "Basel'deki İsrail taraftarları ciddi risk altında. Her İsrailli acil durum uygulamasını telefonuna yüklemeli ve sosyal medyada konum paylaşmamalı" dedi.

İsrail hükümeti, finalin yapılacağı hafta sonu için özel bir kriz masası oluşturdu. İki yetkilinin sürekli olarak sahada bulunacağı ve İsrailli vatandaşlarla 24 saat iletişim halinde olacağı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım geçişlerini engellemesi nedeniyle ülkenin yarışmaya katılımı büyük tartışmalara neden oldu. İspanya, İrlanda ve Slovenya yayıncıları, İsrail'in yarışmadan çıkarılması için çağrıda bulundu.

Yuval Raphael ise protestolara hazırlıklı olduğunu belirterek, "Ekibim provalarım sırasında dikkat dağıtıcı ses efektleri çalarak beni bu tür durumlara hazırladı" diye konuştu.

Tüm tartışmalara rağmen bahis şirketleri, Raphael'i yarışmanın favorileri arasında gösteriyor. İsrail daha önce dört kez Eurovision'u kazanmıştı.

Cumartesi akşamı düzenlenecek finalde toplam 26 ülke yarışacak. Geçen yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision'da da benzer güvenlik önlemleri alınmıştı.

İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı
İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı
İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı

Kültür Sanat, Etkinlikler, Filistin, İsviçre, İsrail, Müzik, Yaşam, Dünya, Basel, Hamas, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı - Son Dakika

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