Çin\'den tehlikeli hamle: Batı\'ya sattığı güneş panellerine gizli \'\'Öldürme Düğmesi\'\' yerleştirdi

Amerikalı mühendisler, ABD'deki güneş enerji çiftliklerindeki Çin yapımı cihazlarda gizli "öldürme düğmeleri" tespit etti. Bu gizli düğmeler, bir savaş durumunda Pekin'in ABD, İngiltere ve Avrupa'daki elektrik şebekelerini uzaktan kapatma veya sabote etme imkanı sunuyor.

Sorun, güneş enerjisi sistemlerinin kalbi olan ve elektriği şebekeye aktaran "inverter" adı verilen cihazlarda bulundu. Bu cihazlarda, üretici belgelerde hiç bahsedilmeyen gizli iletişim modülleri tespit edildi.

"Bu, Çin'in gerektiğinde elektrik şebekesini fiziksel olarak çökertebileceği anlamına geliyor," dedi konuyla ilgili bir kaynak.

İnverterler normalde güncellemeler için uzaktan erişime izin verecek şekilde tasarlanır, ancak güvenlik duvarları genellikle Çin'e doğrudan bağlantıyı engeller. Keşfedilen gizli cihazlar ise bu güvenlik önlemlerini aşabilecek nitelikte.

Son dokuz ayda, farklı Çinli üreticilerden gelen bazı bataryalarda da belgelenmemiş iletişim cihazları bulundu. Reuters'e konuşan kaynaklar, hangi Çinli şirketlerin bu cihazları yerleştirdiğini açıklamadı.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı direktörü Mike Rogers, "Çin, Batı'nın kritik altyapısının bir kısmını risk altına sokmanın değerli olduğuna inanıyor," dedi.

İngiltere'de de bu tür cihazların varlığına dair endişeler var. Muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin enerji sözcüsü Andrew Bowie, hükümetin yeşil enerji projelerini acilen gözden geçirmesini talep etti.

"Ed Miliband'ın 'Çin Yapımı' yeşil enerji geçişi, ulusal güvenliğimize tehdit oluşturuyor," dedi Bowie.

Yenilenebilir enerji teknolojisinde Çin hakimiyeti açık bir gerçek. Huawei, dünya inverter pazarının %29'unu elinde tutuyor. Huawei ve diğer Çinli firma Sungrow, 2023'te dünyadaki güç inverterlerinin yarısından fazlasını üretti.

ABD, 2019'dan beri Huawei'yi ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlıyor, ancak şirket diğer ülkelerde hakimiyetini sürdürüyor.

Alman güneş enerjisi şirketi 1Komma5'in CEO'su Philipp Schroeder, "On yıl önce Çin inverterlerini kapatmak Avrupa şebekelerinde büyük sorun yaratmazdı, ama şimdi durum farklı. Batı ile Çin arasında ciddi bir çatışma olasılığı arttıkça, bu durum daha büyük tehlike oluşturuyor," dedi.

İngiliz hükümeti, Çin teknolojisini gözden geçirirken, bir yandan da yeşil enerjiye geçiş planlarını hızlandırıyor. Hükümet, süpermarket ve alışveriş merkezi otoparklarına güneş panelleri kurulmasını ve 2027'ye kadar tüm yeni evlere güneş paneli takılmasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor.

Çin Büyükelçiliği ise bu iddiaları reddederek, "Ulusal güvenlik kavramının genelleştirilmesine ve Çin'in altyapı başarılarının karalanmasına karşıyız," açıklamasını yaptı.