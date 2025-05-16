Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"HER BİRİNİZ BU ÜLKENİN İSTİKBALİSİNİZ"

"Gençlik kollarında çalışmış, mücadele vermiş tüm arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Festivalde sahne alan sanatçılarımıza, programa katkı veren tüm konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu salonu tıklım tıklım dolduran genç yüreklere teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'na böylesine dinamik, birikimli, ahlaklı gençlikle adım atmaktan iftihar ediyorum. Bu kutlu mücadelede sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan büyük bir onur büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum, siz gençler Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça çok daha büyük, güçlü, müessir ve muteber bir Türkiye görüyorum. Sizlere baktıkça ümidi, sevgiyi, merhameti, büyük bir medeniyetin o zengin mirasını görüyorum. Her biriniz bu ülkenin istikbalisiniz. Her biriniz bu ülkenin ümidisiniz. Her biriniz bu ülkenin parlak yarınlarısınız. Cesaretin rengi, adanmaşlığın resmi, mücadelenin neferi işte sizlersiniz.

"BİZ ÖYLE SIRADAN BİR MİLLET DEĞİLİZ"

Mevla birliğimizi daim, kardeşliğimizi güçlü, dayanışmamızı kaim eylesin. Evvela şunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Biz öyle sıradan bir devlet değiliz. Biz öyle sıradan bir millet değiliz. Biz 100 yıldır 200 yıldır tarih sahnesinde olan bir millet hiç değiliz. Batı'dan Haçlılar geldi, Doğu'dan Moğollar geldi, yaktılar, yıktılar, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmadılar ama biz vazgeçmedik. Unutmayın Timur geldi filleriyle, ordusuyla geldi Anadolu'yu baştan başa istila etti, yılmadık, yıkılmadık. Şah İsmail içeriden, dışarıdan vatanımızı sarstı, salladı eyvallah demedik. Osmanlı cihan devleti Viyana önlerinden Balkanlar'dan, Yemen'den, Afrika'dan, Ortadoğu'dan çekildi. Ankara'ya kadar topraklarımızı kaybettik. Bittik, tükendik demedik, umudumuzu yitirmedik. Her fetret döneminden unutmayın daha güçlü çıktık. Her bozgundan sonra yeniden toparladık. Her seferinde küllerimizden yeniden doğduk. Her seferinde daha güçlü boy verdik, filiz verdik. Evladı olduğunuz bu aziz millet başka milletlere benzemez. Bizim millet olarak hafızamızda, ruhumuzda, damarlarımızda akan kanda işte o tarihin birikimi var, tecrübesi var. Bizi büyük bir millet yapan da işte o tecrübedir. Gençler biz büyük bir milletiz, büyük düşünen bir milletiz. Buraya nerden geliyorum. Arnavutluk'ta uluslararası bir toplantı yapıldı. Konuşmamı yaptım ve ondan sonra gençlerle buluşmak üzere Allahaısmarladık deyip oradan ayrıldım. Zira Gençfest toplantım önemliydi. Detaylara takılan değil fotoğrafın bütününü gören, hesaplayan, planlayan, tasarlayan bir milletiz. Hep birimiz bu noktada bu şuura sahip olacağız. Sorun mu var Allah'ın izniyle çözer geçeriz, dert mi var inşallah devasını bulur gideriz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya, yüz üstü çok süründün ayağa kalk Sakarya!

"MASADA VE SAHADA GÜÇLÜ TÜRKİYE VAR"

Engel mi var, badire mi var, biiznillah hepsini aşıp, geçeriz. Bizim kutlu yürüyüşümüzü asırlardır durduramadılar, bundan sonra da Allah'ın izniyle durduramazlar. Bırakın başkaları detaylarda kaybolup gitsin. Ufka bakacağız, ufkun ötesine bakacağız. Şu anda gözlerimiz Filistin, Gazze üzerinde, Pakistan üzerinde, Libya'da, Sudan'da, Somali'de. Gözlerimiz Afrika, Avrupa, Balkanlar'da, Rusya- Ukrayna savaşında. Barış, huzur, ateşkes, istikrarın temini için tek tek çabalıyoruz. Akan kanı durdurmak için ölümlerin, zulümlerin önüne geçmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsani diploma sinin sancaktarlığını bugün Türkiye yapıyor. Barış diplomasinin öncülüğünü dünyada bugün Türkiye üstleniyor. Küresel sisteme en esaslı eleştirileri alternatif çözüm önerileriyle birlikte en net biçimde Türkiye gerçekleştiriyor. Yıldızı küresel ölçekte parlayan bir Türkiye var. Masada ve sahada güçlü Türkiye var. Olayları tribünden seyreden değil yöneten, yönlendiren bir Türkiye var.

"UFKUN ÖTESİNE BAKARKEN ELBETTE KENDİ SOKAĞIMIZI İHMAL ETMİYORUZ"

Bizi onyıllar boyunca medeniyet köklerimizden koparmaya çalıştılar. Kimliğimize, kültürümüze yabancılaştırmaya kalktılar. Onlara inat kardeşlerimizle birbirimize daha sıkı sarıldık. Balkanlar, Afrika, Türkistan, Avrupa'ya kurduğumuz gönül köprülerimizle kardeşliğimize sahip çıktık. Şimdi ortak geleceğimizi bu kardeşlerimizle birlikte hepimizin yararına olacak şekilde inşa ediyoruz Ufkun ötesine bakarken elbette kendi sokağımızı ihmal etmiyoruz. İçeride cepheyi geliştirmek için önemli adımlar atıyoruz. Gençler kalenin içten fethedilmemesi için, millet için, memleket için, aydınlık bir gelecek için gece gündüz koşuyor, çaba sarfediyoruz. Bu ülkenin istikbali adına konulmuş en stratejik hedeflerden biri terörsüz Türkiye'dir. Terörün, şiddetin, terör tehdidinin olmadığı ülkeyi, bölgeyi inşa etmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda özgürce yaşayabilmek için çok çetin mücadeleler verdik. Ömrünün baharında fidan gibi delikanlılarımız toprağa düştü. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı hatta çocuğuyla onbinlerce canımızı terör saldırılarında kaybettik.

"BİZ ARTIK BU MUSİBETTEN KALICI VE KATİ OLARAK KURTULMAK İSTİYORUZ"

Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz, korucularımız çoğu zaman en ön cephede bu vatan için şehit oldular, gazi oldular. Cenab-ı Allah şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Ekonomik açıdan da ağır fatura ile karşı karşıya kaldık. 2 trilyon dolarlık kaynağı bu amaçla kullandık. Uluslararası ilişkilerde, diğer konular yanında bu meseleyle de uğraşmak zorunda kaldık. Terörden dolayı kardeşliğimiz yara aldı. Kalkınma yolculuğumuz çok yavaş ilerledi. Şimdi bu musibetten ülkemizi ve milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas, kararlı adımlar atıyoruz. İnşallah hedefe ulaşıncaya kadar durmayacağız. Terörsüz Türkiye menz iline mutlaka varacağız. Terör örgütü kendisini fesh ettiğini, silahları bırakacağını açıklayınca içeride bazıları bundan rahatsız oldu. Yıllardır terör örgütüne tek bir eleştirel cümle kurmayanlar terör örgütün kanlı geçmişini hatırladı. Yarısı yalan yarısı yanlış sözde kulis bilgileriyle fitne tüccarlığı yapanları mı ararsınız. Neredeyse terör örgütüne gidip 'yapmayın, etmeyin, terörü bırakmayın' diye yalvaracaklar. Bugüne kadar terörden beslendiler. Boğazda viskilerini yudumlayıp kendilerince devrimcilik oynarken terörden kazandılar, güçlendiler, kendilerine iktidar ve ikbal devşirdiler. Terör biterse beslendikleri bataklık kuruyacak, tezgahları dağılacak, istismar alanları kaybolacak, ideolojilerin kumdan kaleleri yıkılacak. Terör biterse yıllarca ekmeğini yedikleri düzenleri bozulacak. Onun için feryat figan ortalığı bulandırmaya çalışıyorlar. Cumhur İttifakı bu başarıyı elde etmesin de terör devam etsin diyecek kadar ihtirasların esiri olanlar var. Bunların kaprislerinden, hırslarından dolayı çok bedel ödedik. Şehitlerimizle ödedik, huzurumuzla ödedik, güvenliğimizle ödedik. Kimse kusura bakmasın biz artık bu musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmak istiyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KİLİT TAŞI OLACAK"

23 yılda bu ülkede yollar yaptık, köprüler, barajlar yaptık. Konutlar inşa ettik. Havalimanları okullar, üniversiteler açtık. Ekonomiyi kat be kat büyüttük. Savunma sanayimizi şahlandırdık. Şimdi en büyük eserimizi inşa ediyoruz. Şu gördüğünüz devasa salon bizim eserimizdir. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde inşallah terörü bitiriyor Türkiye'yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Bu inşallah en büyük eserimiz olacak. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı olacak. Bu eseri de işte siz gençlerimize hediye edeceğiz. Bugüne kadar ne yaptıysak milletimiz için bilhassa gençlerimiz için yaptık. Bizim çektiğimiz zorlukları onlar çekmesin diye yaptık. Bu ülkenin evlatları birbirine hasım olmasın, düşman kesilmesin diye uğraştık. Türkiye daha fazla zaman kaybetmesin, insan kaybetmesin, potansiyelini daha fazla ziyan etmesin diye çırpındık.

"TÜRKİYE'DE ARTIK YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

İstiyoruz ki kaderi de kederi de beraber göğüsleyelim. Sevincimizi de hüznümüzü de birlikte yaşayalım. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisi, Sünnisiyle müşterek bir geleceği huzur içinde güvenle kucaklaşmaya var mıyız? Öyleyse biriz, beraberiz, iriyiz, diriyiz, kardeşiz, hep beraber Türkiye'yiz. İnşallah çok yakın bir zamanda Türkiye'yi tam 40 yıldır sırtında taşıdığı bir sıkıntıdan ilelebet kurtaracağız. Bunu da hep beraber yapacağız. El ele, omuz omuza, kalp kalbe vererek yapacağız. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi çok daha güçlü yarınlara el birliğiyle taşıyacağız Bunu başardığımızda Türkiye'de artık yepyeni bir dönem başlayacak.

"KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"

Yolsuzluklarını örtmek için gençlerin arkasına saklananlar kaybedecek. Gençlere açıkça yalan söyleyenler, kışkırtanlar, sokağı adres olarak gösterenler eninde sonunda kaybedecekler. Gençlerin eline kalem, kitap, bilgisayar yerine molotof verenler, balta verenler, silah verenler inşallah kaybedecekler. Kazanan Türkiye olacak. 86 milyon olacak. Birlik ve beraberliğimiz olacak.

"ARTIK İHA'LARIMIZI, SİHA'LARIMIZI, AKINCILARIMIZ VAR"

Bu yola sizlerle birlikte çıktık. Sizlere inandık, sizlere güvendik. Daima sizin için çalıştık. Size inanmayanlar vardı hepsini utandırdık. Size yasak koyanlar vardı hepsinin yüzünü yere eğdirdik. Siyasette bürokraside sivil toplum ve iş dünyasında çok daha güçlü şekilde yer almamızı, var olmamızı temin ettik. Üniversiteler, gençlik merkezleri, spor tesisleri, yurtlar, kütüphanelerimizin sayılarını artırdık, koşullarını geliştirdik. Gençlerimiz için imkanlarımızı sonuna kadar seferber ettik. Pekçok sektör gibi ülkemizin en kritik sektörünü, savunma sanayimizi bu milletin genç evlatlarına emanet ettik. Artık İHA'larımız SİHA'larımız, Akıncılarımız var. Hamdolsun, bugünlere geldik. Şimdi biz dünyada parmakla gösterilen seviyelere geldik. Sizlere olan sevgi, güven, inancımız inanın kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyüktür. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Yolu sizlerle yürümeye devam edeceğiz. Geleceği gençlerle şekillendirmeyi inşallah sürdüreceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."