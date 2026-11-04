Trump ilk kez kabul etti! İran savaşı seçim yenilgisinde etkili oldu - Son Dakika
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Trump ilk kez kabul etti! İran savaşı seçim yenilgisinde etkili oldu

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Trump ilk kez kabul etti! İran savaşı seçim yenilgisinde etkili oldu
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ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Kongre’deki çoğunluğu kaybetmesinin ardından Başkan Donald Trump, İran savaşının seçim sonuçlarını olumsuz etkilediğini ilk kez kabul etti. Fox News’e konuşan Trump, savaş nedeniyle yükselen benzin fiyatlarının seçmen tepkisinde rol oynadığını söyledi. Savaş kararını savunmayı sürdüren Trump, Kongre’de güç kazanan Demokratlara veto mesajı verdi.

ABD’de 3 Kasım’da yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin ağır kayıplar yaşaması, Trump’ın dış politika tercihlerini yeniden tartışmaya açtı. Trump, İran’a yönelik savaşın Cumhuriyetçi adayların performansına olumsuz yansıdığını söyledi.

“SEÇMENLER BENZİN FİYATLARINI ÖDEMEK İSTEMEDİ”

Fox News’e röportaj veren Trump, Amerikan halkının İran politikasını desteklediğini savundu. Ancak savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarının seçmenler açısından önemli bir sorun oluşturduğunu belirtti. Trump’a göre seçmenler, uzun vadeli bir kazanım için kısa vadede daha yüksek benzin fiyatları ödemeye razı olmadı.

SAVAŞ KARARINDAN PİŞMAN DEĞİL

Seçim yenilgisindeki etkisini kabul eden Trump, İran’a yönelik askeri operasyonları savunmayı ise sürdürdü. Trump, 10 Eylül’de yine Fox News’e verdiği röportajda İran savaşından pişman olup olmadığı sorusuna olumsuz yanıt vermişti. Aynı koşullar oluşursa aynı kararı yeniden alacağını söyleyen Trump’a o dönemde de savaşın ara seçimlerde Cumhuriyetçilere zarar verebileceği hatırlatılmıştı.

SAVAŞ AMERİKAN SEÇMENİNİ NASIL ETKİLEDİ?

ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026'da İran’a yönelik başlattığı saldırılar, Orta Doğu’da geniş çaplı bir askeri gerilime yol açtı. Çatışmaların enerji piyasalarına etkisi, özellikle petrol ve akaryakıt fiyatları üzerinden ABD ekonomisine yansıdı.

Reuters/Ipsos’un ağustos sonunda yaptığı ankete göre Amerikalıların yüzde 31'i İran savaşını desteklerken yüzde 63'ü savaşa karşı çıktı. Seçimlerdeki kayıplar yalnızca İran savaşıyla açıklanmasa da savaşın yarattığı ekonomik baskı ve kamuoyu tepkisi, Cumhuriyetçilerin karşılaştığı sorunlar arasında öne çıktı.

DEMOKRATLARA VETO MESAJI

Trump, röportajında seçim sonrasında Kongre ile ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine de değindi. Demokratların kabul edeceği bazı yasa tekliflerini veto edeceğini belirten Trump, başlangıçta sert bir siyasi mücadele yaşanabileceğinin sinyalini verdi. Birkaç aylık anlaşmazlığın ardından Demokratların müzakereye yönelebileceğini savunan Trump, iki tarafın birlikte çalışabileceğini ifade etti.

İRAN POLİTİKASI DEĞİŞECEK Mİ?

Trump, savaşın siyasi maliyetini kabul etse de askeri stratejisinden vazgeçtiğine dair bir açıklama yapmadı. ABD Başkanı, İran’ın nükleer kapasitesini sınırlandırma hedefini savunmayı sürdürüyor. Öte yandan Demokratların Kongre’de artan gücüyle savaşın maliyeti, askeri operasyonların finansmanı ve yönetimin dış politika kararları üzerinde daha yoğun bir denetim yapılması bekleniyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Ben demiştim , söylemiştim ,tahmin etmiştim. Tim de tim. Sonuçda İran'a söz geçiremedin . Çin'i engelleyemedin .Olan dünya enerji piyasasına ve askerlerine vb oldu 0 0 Yanıtla
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