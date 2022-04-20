Sevilen dizi "Oğlum" mayıs ayında final yapıyor - Son Dakika
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Sevilen dizi "Oğlum" mayıs ayında final yapıyor

20.04.2022 08:11

Songül Öden, Canan Ergüder ve Nazan Kesal gibi isimlerin rol aldığı "Oğlum" dizisi için seyircisini üzen bir haber geldi. Show TV'nin dizi için final kararı aldığı öğrenildi.

Başrollerinde Canan Ergüder, Serhat Teoman, Songül Öden, Feyyaz Duman, Timur Acar, Nihal Yalçın ve Tuğçe Açıkgöz'ün yer aldığı Oğlum dizisi şubat ayında ilk bölümüyle Show TV'de izleyiciyle buluştu. Ancak büyük umutlarla başlanan diziden kötü haber geldi.

FİNAL YAPIYOR

Show TV'nin büyük umutlar ile başlattığı dizi için final kararı verildi. Kanser tanısını koyduktan sonra başrol olduğu Menajerimi Ara dizisinden ayrılan Canan Ergüder, tedavisinin tamamlanmasıyla Oğlum dizisiyle ekrana geri dönmüştü.

Show TV'de iddialı dizilerinden Oğlum, final yapıyor

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Oğlum dizisinde Melike ve İlyas çifti çocukları ile birlikte Şile'de yaşayan bir ailedir. Melike o gün ilk maaşını alır ve kendi parasını kazanmanın mutluluğuyla mağaza vitrinleri arasında gezerken saati unutacaktır. Kaan ise okul çıkışında annesinin kendini almasını beklemektedir. Bu sırada Kaan küçük bir kirpi görür ve onu takip etmeye başlar. Kirpinin arkasından giden küçük çocuk kendini parkta bulur. Ailesi oğullarından haber alamayınca karakola gider.

Show TV'de iddialı dizilerinden Oğlum, final yapıyor

Yolda Kaan, Efe'nin kendisine verebileceği bir scooter'ı olduğunu öğrenince karakola gitmek yerine önce scooter'ı almak istedi. İki çocuk birlikte Efe'nin scooter'ını sakladığı ormandaki gizli yerine doğru yola çıkarken polis de her yerde Kaan'ı aramaya başladı. Bir süre sonra acı haber geldi ve ormanlık alanda bir çocuk cesedi bulunduğu söylendi. Ölen çocuk Kaan'dı.

Diğer yandan Tuğrul ve Zeynep çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan ve ailesi ile iletişimi fazlaca kopuk bir çocuktur.

Show TV'de iddialı dizilerinden Oğlum, final yapıyor
Show TV'de iddialı dizilerinden Oğlum, final yapıyor
Show TV'de iddialı dizilerinden Oğlum, final yapıyor
Show TV'de iddialı dizilerinden Oğlum, final yapıyor
Show TV'de iddialı dizilerinden Oğlum, final yapıyor
Show TV'de iddialı dizilerinden Oğlum, final yapıyor
Show TV'de iddialı dizilerinden Oğlum, final yapıyor
Show TV'de iddialı dizilerinden Oğlum, final yapıyor
Show TV'de iddialı dizilerinden Oğlum, final yapıyor
Show TV'de iddialı dizilerinden Oğlum, final yapıyor
Sevilen dizi Oğlum mayıs ayında final yapıyor
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Oğlum 11. Bölüm 2. Fragman Oğlum 11. Bölüm 2. Fragman Oğlum 11. Bölüm Fragman Oğlum 11. Bölüm Fragman

Tuğçe Açıkgöz, Canan Ergüder, Songül Öden, Oğlum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevilen dizi 'Oğlum' mayıs ayında final yapıyor - Son Dakika


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