Twitter hesabından kontrolü dışında beğeniler yapıldığını gören Haluk Levent, Elon Musk'a seslendi: Papaz olacağız seninle - Son Dakika
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Twitter hesabından kontrolü dışında beğeniler yapıldığını gören Haluk Levent, Elon Musk'a seslendi: Papaz olacağız seninle

16.12.2022 10:58
Twitter hesabından kontrolü dışında beğeniler yapıldığını gören Haluk Levent, Elon Musk'a seslendi: Papaz olacağız seninle

Sevilen şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından kontrolü olmadan beğeniler yapıldığını fark edince Elon Musk'a seslenerek "Beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi tweet'ler görüyorum. Papaz olacağız seninle" dedi. Bununla da yetinmeyen Levent, profiline "Beğenilere aldanmayın yemin ederim ben değil Elon Musk beğeniyor" yazdı.

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali, canlı yayında tartıştı. Twitter'da ikilinin kavgasıyla ilgili bir paylaşımı beğendiğini fark eden Haluk Levent, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a seslendi.

"PAPAZ OLACAĞIZ SENİNLE BU GİDİŞLE"

Hesabından kontrolü dışında beğeniler yapıldığını gören Haluk Levent, sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk'a şu sözlerle seslenerek şunları söyledi: "Sevgili Elon Musk, beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi tweet'ler görüyorum. 1 ay önce de 9 beğeni silmiştim, yine sildim şimdi. Hadi politik tweet bir yana, 'Seren Serengil. Bircan Bali ile kavga etti' tweet'ini niye beğeneyim ya? Bak Elon! Papaz olacağız seninle bu gidişle."

Twitter hesabından kontrolü dışında beğeniler yapıldığını gören Haluk Levent, Elon Musk'a seslendi: Papaz olacağız seninle

"BEĞENİLERE ALDANMAYIN, ELON MUSK BEĞENİYOR"

Paylaşımla da yetinmeyen Haluk Levent, beğenilerin kendisine ait olmadığını göstermek için de bir profiline yazı ekleyerek "Beğenilere aldanmayın yemin ederim ben değil Elon Musk beğeniyor. Ben silmekten bıktım Twitter benim yerime beğenmekten bıkmadı" dedi.

Twitter hesabından kontrolü dışında beğeniler yapıldığını gören Haluk Levent, Elon Musk'a seslendi: Papaz olacağız seninle
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Haluk Levent, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Twitter hesabından kontrolü dışında beğeniler yapıldığını gören Haluk Levent, Elon Musk'a seslendi: Papaz olacağız seninle - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter hesabından kontrolü dışında beğeniler yapıldığını gören Haluk Levent, Elon Musk'a seslendi: Papaz olacağız seninle - Son Dakika
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