Sesiyle değil hamaratlığıyla gündem olan Melek Mosso, hamur yoğurduğu anları takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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Sesiyle değil hamaratlığıyla gündem olan Melek Mosso, hamur yoğurduğu anları takipçileriyle paylaştı

24.12.2022 14:12

Şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından 6 yıl önce hamur yoğurduğu bir videosunu yayınladı. Hamaratlığını gösteren Mosso, paylaşımına da "Bu hamaratlık akan videomu sizinle paylaşayım dedim" notunu ekledi.

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Sesiyle ön planda olan Mosso, son olarak hamur yoğurduğu bir videosunu yayınladı.

"HAMARATLIK AKAN VİDEOM"

Instagram 750 bin takipçisi bulunan Melek Mosso, 6 yıl öncesine ait videosunu paylaşarak "Madem Denizli'ye gidiyorum, bu hamaratlık akan videomu sizinle paylaşayım dedim (6 yıl öncesi)Arkadaki ses anacığımın az da olsa inanmış becerdiğime" notunu ekledi. Mosso'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

Bu sefer sesini değil hamaratlığını sergileyen Melek Mosso, hamur yoğurduğu anları paylaştı

SOYADININ KULLANILMASINA İSYAN ETMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, önceki gün de soyadının birçok kişinin soyadını kullanarak mekan açmasına tepki göstermişti. Kendisine ait bir mekanın olmadığını söyleyerek duruma isyan eden Mosso, "Arkadaşlar benim kafem, otelim, mobilyacım, çikolatacım…(böyle uzayıp gidiyor) Yok! Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor. Bu durum benim hoşuma da gitmiyor. Ulaşıp 'soyadınızı çaldık ehehe' diyenler de var. Çok soran oluyor ondan yazayım dedim. Bir gün bir dükkanım olursa haberiniz olur" demişti.

Bu sefer sesini değil hamaratlığını sergileyen Melek Mosso, hamur yoğurduğu anları paylaştı
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Melek Mosso, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sesiyle değil hamaratlığıyla gündem olan Melek Mosso, hamur yoğurduğu anları takipçileriyle paylaştı - Son Dakika


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