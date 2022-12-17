Şarkıcı Simge Sağın, İstanbul'da vereceği konsere 15 dakika kala rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Şarkıcı Simge Sağın, İstanbul'da vereceği konsere 15 dakika kala rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı

17.12.2022 07:59

Şarkıcı Simge Sağın, İstanbul'da vereceği konsere 15 dakika kala rahatsızlık yaşayınca hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından hasta yatağında çektirdiği fotoğrafı paylaşarak konserin iptal olduğunu söyleyen Sağın, "Gerçekten iyi değilim, özür dilerim" dedi.

Son dönemin popüler seslerinden Simge Sağın, İstanbul'da vereceği konserini 15 dakika kala rahatsızlığından dolayı iptal etmek zorunda kaldı. Hastanelik olan şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak takipçilerine seslendi.

"GERÇEKTEN İYİ DEĞİLİM"

Konser öncesi hastaneye kaldırılan Sağın, Instagram'dan hasta yatağından video yayınlayarak, "Bu akşam Vadistanbul Jolly Joker konserime çıkmama son 15 dakika kala inanılmaz bir mide bulantısı oldu. İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim. Gerçekten iyi değilim. Beni bilenler bile ne olursun sahneye mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere... Hepinizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Simge Sağın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Simge Sağın, İstanbul'da vereceği konsere 15 dakika kala rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Simge Sağın, İstanbul'da vereceği konsere 15 dakika kala rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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