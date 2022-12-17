Şarkıcı Simge Sağın, İstanbul'da vereceği konsere 15 dakika kala rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı

Son dönemin popüler seslerinden Simge Sağın, İstanbul'da vereceği konserini 15 dakika kala rahatsızlığından dolayı iptal etmek zorunda kaldı. Hastanelik olan şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak takipçilerine seslendi.

"GERÇEKTEN İYİ DEĞİLİM"

Konser öncesi hastaneye kaldırılan Sağın, Instagram'dan hasta yatağından video yayınlayarak, "Bu akşam Vadistanbul Jolly Joker konserime çıkmama son 15 dakika kala inanılmaz bir mide bulantısı oldu. İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim. Gerçekten iyi değilim. Beni bilenler bile ne olursun sahneye mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere... Hepinizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.