Deli Yürek'in unutulmaz ismi, Arka Sokaklar'ın yeni sezon kadrosuna katıldı - Son Dakika
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Deli Yürek'in unutulmaz ismi, Arka Sokaklar'ın yeni sezon kadrosuna katıldı

27.09.2022 10:59

Şevket Çoruh'un ayrılığıyla kan kaybeden Arka Sokaklar, unutulmaz dizi Deli Yürek'te 5 sezon boyunca canlandırdığı Yılmaz karakteriyle hafızalarda yer eden Yılmaz Tüzün'ü kadrosuna kattı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar, 17. sezonuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Baş rollerinde Zafer Ergin, İlker İnan oğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Ok ar gibi oyuncuların yer aldığı dizinin kadrosu ise giderek genişliyor.

SÜRPRİZ KARAKTERLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2000'li yıllara damga vuran efsane dizi "Deli Yürek"te 5 sezon boyunca Yılmaz karakterine hayat veren Yılmaz Tüzün "Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu. Usta oyuncu sürpriz bir karakterle dizi setlerine dönecek.

Deli Yürek'in efsane karakteri, Arka Sokaklar'la ekranlara dönüyor

YILMAZ TÜZÜN KİMDİR?

6 Kasım 1967 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Yılmaz TüzünYüksek öğretim eğitimini Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Halkla İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Sonrasında eğitimine devam etme kararı alan Tüzün, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Deli Yürek'in efsane karakteri, Arka Sokaklar'la ekranlara dönüyor

Usta oyuncu Deli Yürek, Reyting Hamdi, Beş Belası, Keçiboynuzu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Sıcak Saatler, Eylül Fırtınası, Yaralı, Toprağa Kan Düştü, Bir Çift Çizme, Namus gibi pek çok yapımda da yer aldı.

Deli Yürek'in efsane karakteri, Arka Sokaklar'la ekranlara dönüyor

Tüzün'ün ayrıca Fia (Uluslararası Aktörler Birliği) ve Toder (Tiyatro Oyuncuları Derneği) üyeliği bulunmakta.

Deli Yürek'in efsane karakteri, Arka Sokaklar'la ekranlara dönüyor
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Arka Sokaklar, Deli Yürek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deli Yürek'in unutulmaz ismi, Arka Sokaklar'ın yeni sezon kadrosuna katıldı - Son Dakika


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