Şevval Şahin'e tahsis edilen araçla ilgili yeni gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Şevval Şahin'e tahsis edilen araçla ilgili yeni gelişme

Şevval Şahin\'e tahsis edilen araçla ilgili yeni gelişme
11.09.2025 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beşiktaş'ta manken Şevval Şahin'e tahsis edilen araçta "resmi hizmete mahsustur" kartı bulundu. Araç sahibi Burak A.'nın diğer araçlarının camında da aynı kartların yer aldığı tespit edildi. Hem sürücü M.A. hem de Burak A. hakkında idari para cezası uygulanırken, "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta "resmi hizmete mahsustur" ibareli kartla trafiğe çıkan ve manken Şevval Şahin'e tahsis edilen araçla ilgili yürütülen denetimlerde yeni bulgulara ulaşıldı. Araç sahibi Burak A.'ya ait iki farklı aracın ön camında da "resmi hizmete mahsustur" ve "polis olay yeri haberleri gazetesi" yazılı kartlar bulundu. Araç sahibi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şevval Şahin'e tahsis edilen araçla ilgili yeni gelişme

İLK İŞLEM BEŞİKTAŞ'TA YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde "resmi hizmete mahsustur" kartıyla trafikte seyreden aracı fark ederek inceleme başlatmıştı. Çalışmalar sonucunda aracın iş insanı Burak A.'ya ait olduğu ve manken sevgilisi Şevval Şahin'e tahsis edildiği belirlendi.

Aracı kullanan M.A. isimli şahıs yakalanırken, hem sürücüye hem de araç sahibi Burak A.'ya "araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretler dışında izinsiz yazı, işaret ve donanım bulundurmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü M.A. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şevval Şahin'e tahsis edilen araçla ilgili yeni gelişme

İKİ ARAÇTA DAHA SAHTE KART

Denetimlerin genişletilmesiyle birlikte Burak A.'ya ait iki ayrı aracın ön camında da aynı ibarelerin yer aldığı basılı kartlar bulundu. Bunun üzerine araç sahibi B.A. hakkında da "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Beşiktaş, Şevval Şahin, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şevval Şahin'e tahsis edilen araçla ilgili yeni gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korona kabusu yeniden hortladı Vakalar patladı, uzmanlardan maske uyarısı geldi Korona kabusu yeniden hortladı! Vakalar patladı, uzmanlardan maske uyarısı geldi
24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail’den yeni saldırı Başkenti bombaladı 24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı
Ece Seçkin: Serbest kalan şahıs aynı dakika içinde tekrar küfür yazdı Ece Seçkin: Serbest kalan şahıs aynı dakika içinde tekrar küfür yazdı
İşte futbol bu 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya’yı devirdi İşte futbol bu! 12 milyon nüfuslu ülke Brezilya'yı devirdi
Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesini uzattı Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı
Cinsel saldırı mağduru kadın, 61 yıl sonra beraat etti Cinsel saldırı mağduru kadın, 61 yıl sonra beraat etti

14:01
Merkez Bankası faiz indirdi
Merkez Bankası faiz indirdi
13:27
Yok artık Semih Kılıçsoy Bütün ülke onu konuşuyor
Yok artık Semih Kılıçsoy! Bütün ülke onu konuşuyor
13:08
Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davasını reddetti
Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasını reddetti
12:54
İsrail, Suriye’de Türk askerini mi vurdu Olay yaratan iddiaya MSB’den yanıt
İsrail, Suriye'de Türk askerini mi vurdu? Olay yaratan iddiaya MSB'den yanıt
12:02
Nazillispor’un şike cezaları onandı
Nazillispor'un şike cezaları onandı
11:45
MHP lideri Bahçeli: Önümüzdeki günler provokasyona açık ve yatkındır, kaos meraklıları var
MHP lideri Bahçeli: Önümüzdeki günler provokasyona açık ve yatkındır, kaos meraklıları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2025 15:23:48. #7.13#
SON DAKİKA: Şevval Şahin'e tahsis edilen araçla ilgili yeni gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.