Şevval Şahin\'e tahsis edilen araçla ilgili yeni gelişme

İstanbul Beşiktaş'ta "resmi hizmete mahsustur" ibareli kartla trafiğe çıkan ve manken Şevval Şahin'e tahsis edilen araçla ilgili yürütülen denetimlerde yeni bulgulara ulaşıldı. Araç sahibi Burak A.'ya ait iki farklı aracın ön camında da "resmi hizmete mahsustur" ve "polis olay yeri haberleri gazetesi" yazılı kartlar bulundu. Araç sahibi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

İLK İŞLEM BEŞİKTAŞ'TA YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde "resmi hizmete mahsustur" kartıyla trafikte seyreden aracı fark ederek inceleme başlatmıştı. Çalışmalar sonucunda aracın iş insanı Burak A.'ya ait olduğu ve manken sevgilisi Şevval Şahin'e tahsis edildiği belirlendi.

Aracı kullanan M.A. isimli şahıs yakalanırken, hem sürücüye hem de araç sahibi Burak A.'ya "araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretler dışında izinsiz yazı, işaret ve donanım bulundurmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü M.A. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

İKİ ARAÇTA DAHA SAHTE KART

Denetimlerin genişletilmesiyle birlikte Burak A.'ya ait iki ayrı aracın ön camında da aynı ibarelerin yer aldığı basılı kartlar bulundu. Bunun üzerine araç sahibi B.A. hakkında da "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.