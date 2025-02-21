Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik - Son Dakika
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Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik

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Şevval Sam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Antalya'daki konseri öncesinde saçlarını kısacık kestiren Sam, bu değişikliği ''Benim için büyük bir yenilik'' diyerek paylaştı.

21.02.2025 09:04  Güncelleme: 09:17
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, sosyal medya hesabından konseri öncesi yaptığı paylaşımda kısacık kestirdiğisaçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şevval Sam, Antalya'daki konseri öncesinde yeni tarzını sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında paylaştı. Sam, "Size bir sürprizim var. Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Çok heyecanlıyım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir" dedi.

"ÇOK YAKIŞMIŞ"

Usta oyuncu Melek Baykal, Şevval Sam'ın paylaşımına "Çok yakışmış, sana her şey çok yakışır" yorumunda bulundu.

İşte ünlü ismin yeni hali...

Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
Şevval Sam\'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik

Sosyal Medya, Şevval Sam, Antalya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ayhan Murat:
    iyice şaşırdı 25 10 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Sevimsiz sey 19 9 Yanıtla
  • barış özcan:
    Üst değişiyor ama alt hep aynı. 11 6 Yanıtla
  • ayşe onat:
    hiç beğenmedim daha yaşlı görünüyor.bence uzat yeniden öyle daha güzelsin. 10 5 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    şahtı şahmaran oldu 9 2 Yanıtla
  • adem öztürk:
    malll... 3 1 Yanıtla
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