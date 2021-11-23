Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü

Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde Flash TV'de yayınlanan Ebru Polat, Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın yorumculuk yaptığı 'Al Sana Haber'in konuğu Deniz Akkaya oldu. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ayrılmasıyla gündeme gelen Akkaya, Seyhan Soylu ile canlı yayında ilginç anlar yaşadı.

"BEN ONUN ABLASIYIM, BÜYÜKLERİN ELİ ÖPÜLÜR"

Fikir anlaşmazlıkları nedeniyle bir süredir küs olan Seyhan Soylu ve Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde aralarındaki buzları eriterek barıştı. Canlı yayının sonuna doğru başka bir çekime yetişmek için ayrılmak isteyen Akkaya, Soylu'nun sözleri karşısında ne yapacağını bilemedi. Soylu, Akkaya'ya "Ben onun ablasıyım bizim örf ve adetimizde büyüklerin eli öpülür" diyerek elini uzattı.

SEYHAN SOYLU'NUN ELİNİ ÖPTÜ

Ne yapacağını şaşıran Deniz Akkaya ise canlı yayında Seyhan Soylu'nun elini öpüp alnına koydu.