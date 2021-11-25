Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti

"Seni iyileştireceğim" deyip tecavüz etti! Jinekoloğun kirli tezgahını gizli kamera bozdu

Yeniden izleyici karşısına çıkan Flash TV'nin en çok konuşulan programı Al Sana Haber oldu. Seyhan Soylu, Nihat Doğan, Ebru Polat ve Bahar Candan'ın yer aldığı programda gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Seyhan Soylu Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile aşk yaşadığını iddia etti. Soylu'nun iddiasına göre Banu Alkan ve Çakmaklı Nihat Doğan'ı paylaşamadığı için kavga etti.

HEM GÜLDÜ HEM YALANLADI

Bu sırada Seyhan Soylu'nun yanında olan Nihat Doğan'ın güldüğü görüldü. Doğan bu iddiaları "Yalan be biz dosttuk" diye reddetse de Soylu bu konuda çok iddialıydı. Seyhan Soylu açıklamasında "Serpil Çakmaklı tutuklanacak diye beraber oldular" sözlerini kullandı.

TUĞBA EKİNCİ İLE YOLLAR AYRILDI

Diğer yandan, Al Sana Haber programı yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor. Önceki programlarda sunucular arasında büyük bir tartışma yaşanmış ve Tuğba Ekinci, bu tartışmalar nedeniyle programdan ayrılmıştı.