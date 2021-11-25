Üye Girişi
Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti - Son Dakika

Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti

25.11.2021 12:33

Flash TV'nin yeniden yayın hayatına başlaması sonrası ekrana gelen Al Sana Haber programı dikkat çekmeye devam ediyor. Programın sunucuları arasında yer alan Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan ile ilgili iddiası ise magazin gündemi salladı. Soylu, Banu Alkan ve Serpil Çakmaklı'nın Nihat Doğan için kavga ettiğini öne sürdü. Bu sırada yanında olan Nihat Doğan'ın da güldüğü görüldü.

Yeniden izleyici karşısına çıkan Flash TV'nin en çok konuşulan programı Al Sana Haber oldu. Seyhan Soylu, Nihat Doğan, Ebru Polat ve Bahar Candan'ın yer aldığı programda gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Seyhan Soylu Nihat Doğan'ın 17 yaşındayken Serpil Çakmaklı ile aşk yaşadığını iddia etti. Soylu'nun iddiasına göre Banu Alkan ve Çakmaklı Nihat Doğan'ı paylaşamadığı için kavga etti.

Günün magazin bombası! Serpil Çakmaklı ve Banu Alkan, Nihat Doğan için kavga etti

HEM GÜLDÜ HEM YALANLADI

Bu sırada Seyhan Soylu'nun yanında olan Nihat Doğan'ın güldüğü görüldü. Doğan bu iddiaları "Yalan be biz dosttuk" diye reddetse de Soylu bu konuda çok iddialıydı. Seyhan Soylu açıklamasında "Serpil Çakmaklı tutuklanacak diye beraber oldular" sözlerini kullandı.

TUĞBA EKİNCİ İLE YOLLAR AYRILDI

Diğer yandan, Al Sana Haber programı yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor. Önceki programlarda sunucular arasında büyük bir tartışma yaşanmış ve Tuğba Ekinci, bu tartışmalar nedeniyle programdan ayrılmıştı.

Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti

Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan, Seyhan, kavga, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir! 13:12 ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir! Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım

Son Dakika Haberleri
13:12 ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir!
13:11 Cinsel içerikli video çekmek isterken, silahla cinsel organını yaraladı!
13:02 Ankara'da AK Partililerin konuştuğu seçim tarihi: Kasım 2022
12:51 Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim
12:33 Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti
12:23 Arazöz şoförü olabilmek için 350 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı
12:16 Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu
12:05 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
12:03 Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler
11:56 Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi!
Cinsel içerikli video çekmek isterken, silahla cinsel organını yaraladı! Cinsel içerikli video çekmek isterken, silahla cinsel organını yaraladı!         
13:12
Ankara'da AK Partililerin konuştuğu seçim tarihi: Kasım 2022 Ankara'da AK Partililerin konuştuğu seçim tarihi: Kasım 2022         
13:02
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 13:26:31. #1.13#
SON DAKİKA: Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement