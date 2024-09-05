Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu - Son Dakika
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Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu

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Eski eşi Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya ile evlenmesinin ardından ne diyeceği merak konusu olan Şeyma Subaşı, "Hayatım boyunca kendime sorduğum her soru neredeyse cevaplandı. Gururla yaşıyorum, bu anların ve duyguların şu anda tadını çıkarıyorum, çünkü her şey yerli yerine oturuyor. Herkesin kendine bağlı olmasını, kendini kabul etme seviyesine ulaşmasını, içindeki iyiliğin dıştaki iyiliği çekmesini diliyorum" sözleriyle dikkat çekti.

05.09.2024 09:59
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Son zamanlarda verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya ile evlenmesinin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kendisiyle baş başa kalarak hayatını gözden geçiren Subaşı, hayatı boyunca kendisine sorduğu tüm soruların cevaplandığı ve herkesi içindeki iyiliği dışarı çıkarması gerektiğini söyledi.

"HER ŞEY YERLİ YERİNE OTURUYOR"

Kızı Melisa Subaşı'nın babasının düğüne hazırlandığı anları yayınlayan Subaşı, daha sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Hayatım boyunca kendime sorduğum her soru neredeyse cevaplandı. Gururla yaşıyorum, bu anların ve duyguların şu anda tadını çıkarıyorum, çünkü her şey yerli yerine oturuyor. Belki de hayatım boyunca aradığım şeyler, içimi derinden rahatsız eden sorular sonunda cevaplarını buluyordur. Cevapların olup olmadığını bilmediğim zamanlarda bile orada olduklarını, beklediklerini biliyordum ve şimdi oluyor. Belki de bir Sihir.

Bu yolculuk güzel, benim gibi, senin gibi ! Herkesin kendine bağlı olmasını, kendini kabul etme seviyesine ulaşmasını, içindeki iyiliğin dıştaki iyiliği çekmesini diliyorum. Herkes için dileğim bu."

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
Şeyma Subaşı\'dan Acun Ilıcalı\'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Emir Arslan: para oldukça şeymalar bitmez 173 0 Yanıtla
  • H celik: Milli motorumuz ara sira gorucuye cikiyor paslanmamak icin 126 1 Yanıtla
    Kemsl: sağlam motordur, aleyna gibi olamaz belki ama hadise ler gibi iyi kaçar 6 0
  • Kadir Ari: Bu kasharın ingilizcesini çevirmek zorundamıyız. 97 2 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: sibel kekiliyide geçti bu şeyma 79 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız: milli gururumuz Şeyma 64 10 Yanıtla
  • Samsun Sporlu: senide gördü bu millet yurt dışında bizi güzel temsil ediyon digidik seyma 64 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Tamam anladık yaa iyi İngilizce biliyorsun:)) 53 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Bunlar iyice ingiliş oldu!! 34 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren: de get şeyma aman evlindin ayrildin nafakanida aliyosun isinede bakiyosun daha ne istiyon icteki iyilik uok distaki iyilik 35 0 Yanıtla
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