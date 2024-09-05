Şeyma Subaşı\'dan Acun Ilıcalı\'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu

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Son zamanlarda verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın Ayça Çağla Altunkaya ile evlenmesinin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kendisiyle baş başa kalarak hayatını gözden geçiren Subaşı, hayatı boyunca kendisine sorduğu tüm soruların cevaplandığı ve herkesi içindeki iyiliği dışarı çıkarması gerektiğini söyledi.

"HER ŞEY YERLİ YERİNE OTURUYOR"

Kızı Melisa Subaşı'nın babasının düğüne hazırlandığı anları yayınlayan Subaşı, daha sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Hayatım boyunca kendime sorduğum her soru neredeyse cevaplandı. Gururla yaşıyorum, bu anların ve duyguların şu anda tadını çıkarıyorum, çünkü her şey yerli yerine oturuyor. Belki de hayatım boyunca aradığım şeyler, içimi derinden rahatsız eden sorular sonunda cevaplarını buluyordur. Cevapların olup olmadığını bilmediğim zamanlarda bile orada olduklarını, beklediklerini biliyordum ve şimdi oluyor. Belki de bir Sihir.

Bu yolculuk güzel, benim gibi, senin gibi ! Herkesin kendine bağlı olmasını, kendini kabul etme seviyesine ulaşmasını, içindeki iyiliğin dıştaki iyiliği çekmesini diliyorum. Herkes için dileğim bu."