Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu - Son Dakika
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Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu

31.05.2022 15:13

Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile mutfağa girip kurabiye yapmak istedi. Mikseri nasıl kullanacağını bilemeyen Subaşı, sosyal medyanın diline düştü. Gündem olan videonun altına "Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu" yorumları yazıldı.

Acun Ilıcalı ile yıllarca ilişkiden yaşadıktan sonra evlenen ancak kısa süre içinde boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak kızıyla mutfağa girerek kurabiye yapmaya çalışan Subaşı'nın mikseri kullanamaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

MİKSERİ ÇALIŞTIRAMADI

Daha önce İstanbul'da bir kafe açan ve istediği gibi yürütemediği için kapatan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte kurabiye yapmak için mutfağa girdi. Kurabiye için bir kaba katı malzemeleri koyan Subaşı, mikseri çalıştırmak istedi ancak kullanmasını bilmediği için zor anlar yaşadı. Subaşı, "Bunu bile bilmiyorum" derken devreye giren kızı Melisa, "Anne su koymadık" diyerek sorunu çözdü.

Kızıyla kurabiye yaparken mikseri çalıştıramayan Şeyma Subaşı, alay konusu oldu

ALAY KONUSU OLDU

Kızıyla mutfağa girdiği anları Instagram hesabından paylaşan Subaşı, mikseri kullanmayınca alay konusu oldu. Ünlü isim için "Sanki Acun'dan önce paşa torunuydu" ve "Tek tuşlu mikseri bile çalıştıramadı" gibi yorumlar yapıldı.

Kızıyla kurabiye yaparken mikseri çalıştıramayan Şeyma Subaşı, alay konusu oldu
Kızıyla kurabiye yaparken mikseri çalıştıramayan Şeyma Subaşı, alay konusu oldu
Kızıyla kurabiye yaparken mikseri çalıştıramayan Şeyma Subaşı, alay konusu oldu
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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu - Son Dakika


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