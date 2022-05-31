Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu

Acun Ilıcalı ile yıllarca ilişkiden yaşadıktan sonra evlenen ancak kısa süre içinde boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak kızıyla mutfağa girerek kurabiye yapmaya çalışan Subaşı'nın mikseri kullanamaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

MİKSERİ ÇALIŞTIRAMADI

Daha önce İstanbul'da bir kafe açan ve istediği gibi yürütemediği için kapatan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte kurabiye yapmak için mutfağa girdi. Kurabiye için bir kaba katı malzemeleri koyan Subaşı, mikseri çalıştırmak istedi ancak kullanmasını bilmediği için zor anlar yaşadı. Subaşı, "Bunu bile bilmiyorum" derken devreye giren kızı Melisa, "Anne su koymadık" diyerek sorunu çözdü.

ALAY KONUSU OLDU

Kızıyla mutfağa girdiği anları Instagram hesabından paylaşan Subaşı, mikseri kullanmayınca alay konusu oldu. Ünlü isim için "Sanki Acun'dan önce paşa torunuydu" ve "Tek tuşlu mikseri bile çalıştıramadı" gibi yorumlar yapıldı.