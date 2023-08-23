Şeyma Subaşı, sosyal medya yöneticisi arıyor - Son Dakika

Şeyma Subaşı, sosyal medya yöneticisi arıyor

Şeyma Subaşı, sosyal medya yöneticisi arıyor
Son Güncelleme: 23.08.2023 09:47

Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek birini arayan Şeyma Subaşı, bir video yayınlayarak iş ilanı verdi. Daha önce böyle biriyle çalışmadığını söyleyen Subaşı, "Benimle aynı enerjiye sahip olacak birini arıyorum" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra yurt dışında yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz aylar Mısırlı iş insanı Meedo ile evlenen Şeyma Subaşı, ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi. İstanbul'daki evine gelen Subaşı, sosyal medyadan bir iş ilanı vererek sosyal medya hesaplarını yönetebilecek birini aradığını söyledi.

"BANA UYGUN, DOĞAL BİRİ ARIYORUM"

Instagram hesabından bir video yayınlayarak yardımcı aradığını belirten Şeyma Subaşı, "Belki buradan bunu söylemek pek doğru olmayacak ama paylaşmak istedim. Sosyal medyama bakacak onları düzenleyecek birine ya da birilerine ihtiyacım var. Bana uygun, doğal biri. Benimle aynı enerjiye sahip olacak. Bende hiç böyle biri olmadı, olmaya çalıştı ama sonra olmadı. Bir yardıma ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda Instagram'ın yeni özelliği olan ücretli abonelik özelliğinin kullanmaya başlamıştı. Subaşı'nın abonelik ücreti ise 135 TL.

Şeyma Subaşı, sosyal medya yöneticisi ilanı verdi
Şeyma Subaşı, sosyal medya yöneticisi ilanı verdi
Şeyma Subaşı, sosyal medya yöneticisi ilanı verdi

Şeyma Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, sosyal medya yöneticisi arıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı, sosyal medya yöneticisi arıyor - Son Dakika
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