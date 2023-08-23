Şeyma Subaşı, sosyal medya yöneticisi arıyor

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra yurt dışında yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz aylar Mısırlı iş insanı Meedo ile evlenen Şeyma Subaşı, ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi. İstanbul'daki evine gelen Subaşı, sosyal medyadan bir iş ilanı vererek sosyal medya hesaplarını yönetebilecek birini aradığını söyledi.

"BANA UYGUN, DOĞAL BİRİ ARIYORUM"

Instagram hesabından bir video yayınlayarak yardımcı aradığını belirten Şeyma Subaşı, "Belki buradan bunu söylemek pek doğru olmayacak ama paylaşmak istedim. Sosyal medyama bakacak onları düzenleyecek birine ya da birilerine ihtiyacım var. Bana uygun, doğal biri. Benimle aynı enerjiye sahip olacak. Bende hiç böyle biri olmadı, olmaya çalıştı ama sonra olmadı. Bir yardıma ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda Instagram'ın yeni özelliği olan ücretli abonelik özelliğinin kullanmaya başlamıştı. Subaşı'nın abonelik ücreti ise 135 TL.