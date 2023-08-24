Sezen Aksu, gazeteci Merdan Yanardağ'ı icraya verdi - Son Dakika

Sezen Aksu, gazeteci Merdan Yanardağ'ı icraya verdi

Sezen Aksu, gazeteci Merdan Yanardağ\'ı icraya verdi
Son Güncelleme: 24.08.2023 16:24

Sanatçı Sezen Aksu, kendisini eleştiren gazeteci Merdan Yanardağ'ı tazminat davası açarak icraya verdi. Yanardağ ise davayı kaybettiğini ve haciz işlemi başlatıldığını belirtti. Yanardağ, Aksu'nun istediği parayı ödeyeceğini ve Aksu'nun bunu bağış gösterisi olarak kullanabileceğini söyledi.

Sanatçı Sezen Aksu, kendisine görüşlerinden dolayı sert sözlerle eleştiren gazeteci Merdan Yanardağ'ı icraya verdi. Sosyal medya hesabından Aksu'nun şikayetine tepki gösteren Yanardağ ise "Eleştirdiğim Sezen Aksu beni mahkemeye vermiş ve nasıl olduysa faiziyle 60 bin TL tazminat kazanmış. Odama/hücreme bakıyorum istediği para buradan çıkmaz" dedi.

"DAVAYI KAZANIP HACİZ İŞLEMİ BAŞLATMIŞ"

Aksu'nun kendisine açtığı tazminat davasını kazandığını söyleyerek duruma sitem eden Merdan Yanardağ, "X" hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "AK Parti iktidarına 'Yetmez ama evet2 dediği, iki yüzlü 'açılım' siyasetine destek verdiği için eleştirdiğim Sezen Aksu, güya hakaret gerekçesiyle beni mahkemeye vermiş. Nasıl olduysa 30 bin lira (faizi ve avukat parasıyla 60 bin) tazminat kazanmış. Haciz işlemi başlatmış. Kutluyorum! Düşünce ve ifade özgürlüğümü kullanarak gazetecilik yaptığım için şimdi Sezen Aksu'nun destek verdiği AK Parti'nin cezaevinde tutukluyum. Odama/hücreme bakıyorum, Aksu'nun istediği para buradan çıkmaz. Boşa haciz getirmesin."

Sezen Aksu, kendisini eleştiren Merdan Yanardağ'a tazminat davası açtı

"HACİZ YOLUYLA PARAYI ÖDERİM O DA BAĞIŞ GÖSTERİSİ YAPABİLİR"

" Tele1'e gidebilir belki, ama oradan da çıkmaz. Tele 1 ticari bir kuruluş değil, bir sosyal sorumluluk girişimidir. Şu anda RTÜK'ün verdiği cezaları ödemeye çalışıyor. Yani elinin boş dönme ihtimali yüksek. Ayrıca orada da kişisel bir mülküm yok. Ancak, Sezen Aksu merak etmesin haciz yoluyla istediği parayı öderim. O da bir yerlere 'bağış' gösterisi yapabilir. Geriye de bugünkü cehennemin yolunu döşeyenlerden Sezen Aksu'nun utancı kalır. Bir de, 'iki cihanda' da yakasında olacak ellerimiz. Sezen Aksu, 2010'da AKP iktidarına 'Hayır' diyenler için 'İki cihanda lekeliler' demişti. Su içtiği kuyuya tükürerek şöhretini borçlu olduğu insanlara hakaret eden kendisiydi. Yapacağı şey basit bir özür dilemekti, yapmadı. Sezen Aksu'yu utancıyla baş başa bırakıyorum."

Sezen Aksu, kendisini eleştiren Merdan Yanardağ'a tazminat davası açtı
Sezen Aksu, kendisini eleştiren Merdan Yanardağ'a tazminat davası açtı
Sezen Aksu, kendisini eleştiren Merdan Yanardağ'a tazminat davası açtı
Sezen Aksu, kendisini eleştiren Merdan Yanardağ'a tazminat davası açtı
Sezen Aksu, kendisini eleştiren Merdan Yanardağ'a tazminat davası açtı
Sezen Aksu, kendisini eleştiren Merdan Yanardağ'a tazminat davası açtı

Merdan Yanardağ, Sezen Aksu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sezen Aksu, gazeteci Merdan Yanardağ'ı icraya verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sezen Aksu, gazeteci Merdan Yanardağ'ı icraya verdi - Son Dakika
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