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Sezen Aksu'nun yeni şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

Sezen Aksu'nun yeni şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu

27.11.2021 16:58
Sezen Aksu'nun yeni şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu

Sezen Aksu'nun "Belki De Aşk Lazım Değildir" adlı şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı"Belki De Aşk Lazım Değildir" yayınlandı. 'Minik Serçe' lakaplı Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu'nun şarkısı yayınlanır yayınlanmaz kısa süre içerisinde Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Belki de Aşk Lazım Değildir'in şarkı sözleri:

Öpeyim de geçsin mi?

Acıyor mu çok kesilen yer?

Bilirim ah, ne hüzündür

Terim tuzundur, bir izin ver

***

Tanıdım yarandan

Aynı silahtı beni vuran

Affettim vurulurken

O daha fazla öldü benden

***

Belki de aşk lazım değildir

Sıcacık bir el yeter

Kimse ölmez aşktan maşktan

Öyle gelir, öyle gelir

***

Ben sana bir dal olurum

Sen arı ol, ben bal olurum

Benim sende yüreğim var

Bir bakarsın yâr olurum

***

Tanıdım duruşundan

Güçlendirir ya öldürmeyen

Ve içini dışına

Bir daha da hiç bildirmeyen

Sezen Aksu'nun yeni şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu

Sezen Aksu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sezen Aksu'nun yeni şarkı sözleri sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Magazin


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