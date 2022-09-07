Çocuktan Al Haberi'nin fenomen miniği Ebrar kocaman kız oldu! Değişimi görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Çocuktan Al Haberi'nin fenomen miniği Ebrar kocaman kız oldu! Değişimi görenleri şaşırttı

07.09.2022 22:34

Çocuktan Al Haberi programının fenomen yarışmacıları arasında yer alan Ebrar Demirbilek'in yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı. Ebrar'ın sosyal medya hesabına, "Ne ara bu kadar büyüdün? Allah nazarlardan saklasın" gibi yorumlar yapıldı.

Televizyonda bir dönem yayınlanmış yarışmalarda boy gösteren isimlerin son hali hayli merak ediliyor. Show TV'de 2016 yılında yayınlanmaya başlayan Evrim Akın ile Çocuktan Al Haberi programının çocuk yarışmacılarının son hali de hayli ilgi görüyor. Yarışmadaki Çitos Efe'den sonra bu sefer de Kutu Bebek lakaplı Ebrar Karakurt'un değişimi dikkat çekti.

PROGRAM SIRASINDA 3 YAŞINDAYDI

Çocuktan Al Haberi isimli eğlence programı ile akıllara kazınan Ebrar, değişimiyle dikkat çekti. Programın konuşkan isimlerinden biri olan 2013 doğumlu Ebrar, programa ilk başladığı dönemlerde 3 yaşındaydı.

Çitos Efe'den sonra bu sefer de minik Ebrar'ın değişimi konuşuluyor! İşte yıllar sonraki hali

ŞU ANDA 9 YAŞINDAYDI

Şimdilerde 9 yaşında olan Kutu Bebek, değişimiyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabında yer alan Demirbilek'e, "Ne ara bu kadar büyüdün?", "Allah nazarlardan saklasın" gibi yorumlar geldi.

İşte Ebrar'ın son hali:

Çitos Efe'den sonra bu sefer de minik Ebrar'ın değişimi konuşuluyor! İşte yıllar sonraki hali
Çitos Efe'den sonra bu sefer de minik Ebrar'ın değişimi konuşuluyor! İşte yıllar sonraki hali
Çitos Efe'den sonra bu sefer de minik Ebrar'ın değişimi konuşuluyor! İşte yıllar sonraki hali
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Evrim Akın, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çocuktan Al Haberi'nin fenomen miniği Ebrar kocaman kız oldu! Değişimi görenleri şaşırttı - Son Dakika


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