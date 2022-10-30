Manken Ebru Şallı dayak iddialarından sonra ortaya çıktı! - Son Dakika
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Manken Ebru Şallı dayak iddialarından sonra ortaya çıktı!

30.10.2022 17:07

Ünlü manken Ebru Şallı'nın İstanbul'da trafikte eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü öne sürüldü. Hatta Akkuş'un eski eşi Gonca Derin, Şallı'nın yüzündeki morluklar sebebiyle dışarı çıkmadığını iddia etti. Şallı ve Akkuş çifti haklarındaki iddiaların gölgesinde, soluğu Göcek'te aldı. Ebru Şallı denizdeki bikinili fotoğraflarını 'Pazar modu' notuyla paylaştı.

Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un, Emirgan'da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.

AĞLAMA KRİZİ GEÇİRDİ İDDİASI

Üç yıllık eşini darbettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdi.

SİNİRLİ TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Olay yerinden hızla uzaklaşan Akkuş, sinirli tavırlarıyla dikkat çekti. ünlü modeli bir mekana götüren vatandaşlar, ambulans çağırdı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrıldı. İfadesi alınan Şallı'nın "Şikayetçi değilim. O benim kocam" dediği öğrenildi. Şallı, taksiye binerek Emirgan'dan ayrıldı.

'Sokağa bile çıkamayacak kadar dayak yedi' denilen Ebru Şallı uzun süre sonra ortaya çıktı

"SOKAĞA BİLE ÇIKAMAYACAK"

Bu yaşanılanların ardından Şallı ve Akkuş cephesi haklarındaki iddiaları yalanladı. Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin ise Şallı'nın yüzünde ciddi morluklar olduğunu öne sürdü.

SOLUĞU GÖCEK'TE ALDILAR

Şiddet olayının ardından Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti soluğu Göcek'te aldı. Ebru Şallı denizdeki bikinili fotoğraflarını 'Pazar modu' notuyla paylaştı.

İşte Şallı'nın paylaşımları:

'Sokağa bile çıkamayacak kadar dayak yedi' denilen Ebru Şallı uzun süre sonra ortaya çıktı
'Sokağa bile çıkamayacak kadar dayak yedi' denilen Ebru Şallı uzun süre sonra ortaya çıktı
Kaynak: Snob Magazin
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Çırağan Sarayı, Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Emirgan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Manken Ebru Şallı dayak iddialarından sonra ortaya çıktı! - Son Dakika

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