Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın cesur gelinliği hakkında konuştu: Muhafazakar biriyim, rahatsız oldum - Son Dakika

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın cesur gelinliği hakkında konuştu: Muhafazakar biriyim, rahatsız oldum

Son Güncelleme: 13.09.2023 11:24

Muhafazakar biri olduğunu söyleyen şarkıcı Sinan Akçıl, konuk olduğu programda eski eşi Burcu Kıratlı'nın ilk nikahta giydiği gelinlikten rahatsız olduğunu söyledi.

Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan şarkıcı Sinan Akçıl, özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı. Daha önce oyuncu Burcu Kıratlı ile 2 kez evlenen Akçıl, kendisinin boşanmak istediğini ve Kıratlı'nın ilk düğünde giydiği gelinlikten de rahatsız olduğunu söyledi.

"BOŞANMAYI BEN İSTEDİM, 12 GÜN SONRA DA BARIŞTIK"

Burcu Kıratlı ile neden iki kez evlenip boşandığından bahseden şarkıcı, "Aynı kişiyle 2 kez evlilik yaptım. Birisi 5 ay sürdü, birisi 8 ay sürdü. İlkinde ben boşanmak istedim, çok güzel bu arada evet, geçen gün keşfette fotoğrafı önüme düştü, baktım kızın suratı çok güzel. Ne kadar güzel kız dedim. İyi kızdır Burcu. İlkinde boşanmak istedim çok, boşandıktan sonra acayip bir özlem geldi, dedim ki bu kızla yeniden evlenmem lazım. Bir plan yaptım, 12 gün sonra hallettik, arkadaşlarım sağ olsun... Yalandan bir yemek organize ettim, orayı bastım, aldım onu tekneye bindirdim, kaçırdım, bir otelde yer ayırttım, bahçesini kapatmıştım, orada sabaha kadar konuştuk, sonra çıkmaya başladık yine. O dedi ki biz çıkmayalım, biz evlenelim, haklı" dedi.

Sinan Akçıl'dan eski eşi Burcu Kıratlı'nın gelinliğiyle ilgili itiraf: Muhafazakar biriyim, gelinlikten rahatsız oldum

"MUHAFAZAKAR BİRİYİM, BURCU'NUN GELİNLİĞİNDEN RAHATSIZ OLDUM"

Burcu Kıratlı'nın 2018 yılında Amsterdam'da yaptıkları nikah töreninde giydiği dekolteli gelinlikten rahatsız olduğunu söyleyen Akçıl, "Ben muhafaza kar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı'nın Amsterdam'da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı. Ben hayatımdaki kadınlarda bu kadar açıklığa karşıyım" dedi.

Sinan Akçıl'dan eski eşi Burcu Kıratlı'nın gelinliğiyle ilgili itiraf: Muhafazakar biriyim, gelinlikten rahatsız oldum

"BURCU İLE YAŞADIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM"

"İlkinde babasına bile evleneceğimizi facetime'da söylemiştik, ikincisinde evine gittik, davul zurna tuttum, aldık, çok güzel bir gelinlik yaptı Hakan, içinde ne onun ukte kalsın ne benim kalsın diye böyle yapmak istedim, 8 ay sürdü. O da bitti. Çok güzel anlar yaşadık biz onunla. Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim."

Sinan Akçıl'dan eski eşi Burcu Kıratlı'nın gelinliğiyle ilgili itiraf: Muhafazakar biriyim, gelinlikten rahatsız oldum

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın cesur gelinliği hakkında konuştu: Muhafazakar biriyim, rahatsız oldum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın cesur gelinliği hakkında konuştu: Muhafazakar biriyim, rahatsız oldum - Son Dakika
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