Sinan Akçıl, Müge Anlı fanı çıktı: Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerden besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl'ın çok merak edilen 'Piyanist 2' albümü müzikseverlerle buluştu. İki yıllık aranın ardından piyasalara geri dönüş yapan Sinan Akçıl, albümünün çıkış parçası 'Durum Çok Acil' ile müzik listelerinde üst sıralara yerleşti.

"ALLAH TÜRKİYE'Yİ MÜGE ANLI'SIZ BIRAKMASIN"

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın büyük bir hayranı olan ünlü şarkıcı, müzikseverlerden tam not alan şarkısını Müge Anlı'ya yazdığını açıkladı. Müge Anlı'nın ekibiyle özel bir röportajda gerçekleştiren Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli ile Merve Özbey'in birlikte seslendirdiği şarkının klibi için de programdan esinlendiğini belirterek "İtiraf ediyorum. Gerçek bir Müge Anlı fanıyım. Her gün konserlere giderken izlemeden geçirdiğim bir yolculuk yok. Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın" dedi.

"TAM BİR TÜRK KADINI TEMSİLCİSİ"

Müge Anlı'nın tam bir Türk kadını temsilcisi olduğunu vurgulayan Sinan Akçıl, "O kadar doğal ki tam bir Türk kadınının temsilcisi olduğunu düşünüyorum. Müge'nin attığı her adım çok değerli. Bir de çok komik sözleri var. 'Bana yandan yandan geliyor' diyor. Tam benim konuşma tarzım... O yüzden inanılmaz komik bir yanı da var. Türkiye'de benim için hayran olunacak isim yoktu. Ta ki Müge Anlı'yı izleyene kadar" diye konuştu.

CANLI YAYINDA MÜGE ANLI'YA SÜRPRİZ YAPTI

Sinan Akçıl'ın röportajını ve yeni şarkısını ekran başında izleyicileri ile buluşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya asıl sürpriz ise canlı yayında yapıldı. Elinde mikrofonla stüdyoya giren Sinan Akçıl, milyonlarca kişi tarafından dinlenilen şarkısını ilham kaynağı olduğu Müge Anlı için seslendirdi. Programa katılmadan önce annesiyle yaptığı yazışmayı Müge Anlı'ya okutan ünlü isim, eğlenceli anlara imza atarken şarkısının sözleri için ise şunları kaydetti: "'Çok acil kaybım var. Durum çok acil' diyordun. Ben de bu sözünü şarkı sözüne çevirdim. Burada acı çeken insanların ortak sözleri oldu. Klibi yaparken programdan esinlendim. Allah seni Türkiye'den eksik etmesin. Herkesin duası senin üzerine."