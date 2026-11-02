Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı fotoğraflarına açıklama: “Bu klip tanıtım partisiydi”

Sinan Akçıl, Halloween kutlamalarına katılanlara yönelik tepkisinin ardından, 11 yıl önce Miami’de katıldığı bir partiden fotoğrafının paylaşılması üzerine açıklama yaptı. Akçıl, karelerin Halloween partisinde değil, bir klip tanıtım partisinde çekildiğini söyledi.

Akçıl’ın açıklamasına konu olan fotoğraf, geçmişte Miami’de katıldığı etkinlikten. Paylaşımda Akçıl’ın, “Halloween değil bu, klip tanıtım partisi Miami’de...” notunu düştüğü görüldü.

“KATILSAYDIM AMERİKA’DA KATILIRDIM”

Akçıl, açıklamasında Halloween’e katılmış olması halinde bunu Türkiye’de değil, Amerika’da yapacağını belirterek, “Katılsaydım da en azından Amerika’da katılmış olurdum, ülkemde değil” ifadelerini kullandı. Fotoğrafın üzerinden 11 yıl geçtiğini de söyleyen Akçıl, karede yanındaki kadın için “Justin’in exi Alexandra” notunu paylaştı.