Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'ın ismini yanlış telaffuz ettiği için özür diledi - Son Dakika
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Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'ın ismini yanlış telaffuz ettiği için özür diledi

17.05.2023 11:19

Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Şahan Gökbakar, "Sayın Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiğimi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağ olsun" dedi. Gökbakar'ın paylaşımına sessiz kalmayan Oğan ise "Şahan bey isminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu tweetinizi çok önemsiyorum" cevabını verdi.

Yer aldığı Recep İvedik serisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından da sık sık gündeme dair yorumlar yapıyor. Daha önce birçok siyasi isimle diyaloğa giren Gökbakar'ın ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile konuşmasıyla da dikkat çekti.

"SİNAN OĞAN BENİM İÇİN ŞABAN DEMİŞ, CANI SAĞ OLSUN"

Twitter hesabından paylaşım yapan Gökbakar, "Sayın Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiğimi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağ olsun. Şaban da güzel. Beni kastettiğini düşünüyorum. Bir tweetimde neden aday olduklarını anlamıyorum minvalinde yazmıştım. Bu ilk tur sonucunu görünce çok net anladım. Yanlış anlaşıldıysam kusuruma bakmasın. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

OĞAN: İSMİNİZİ YANLIŞ TELAFFUZ ETTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Ünlü oyuncunun paylaşımına Sinan Oğan'dan yanıt gecikmedi. Gökbakar'ın tweetini alıntılayan Oğan, "Şahan bey isminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu tweetinizi çok önemsiyorum. Selamlar" cevabını verdi.

Sinan Oğan, adını yanlış söylediği Şahan Gökbakar'dan özür diledi
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Son Dakika Magazin Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'ın ismini yanlış telaffuz ettiği için özür diledi - Son Dakika


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