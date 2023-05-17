Yer aldığı Recep İvedik serisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından da sık sık gündeme dair yorumlar yapıyor. Daha önce birçok siyasi isimle diyaloğa giren Gökbakar'ın ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile konuşmasıyla da dikkat çekti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Gökbakar, "Sayın Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiğimi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağ olsun. Şaban da güzel. Beni kastettiğini düşünüyorum. Bir tweetimde neden aday olduklarını anlamıyorum minvalinde yazmıştım. Bu ilk tur sonucunu görünce çok net anladım. Yanlış anlaşıldıysam kusuruma bakmasın. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun paylaşımına Sinan Oğan'dan yanıt gecikmedi. Gökbakar'ın tweetini alıntılayan Oğan, "Şahan bey isminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu tweetinizi çok önemsiyorum. Selamlar" cevabını verdi.
Son Dakika › Magazin › Sinan Oğan, Şahan Gökbakar'ın ismini yanlış telaffuz ettiği için özür diledi - Son Dakika