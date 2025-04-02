Sincan Belediye Başkanı'ndan Gökhan Ünver'e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız - Son Dakika
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Sincan Belediye Başkanı'ndan Gökhan Ünver'e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız

Sincan Belediye Başkanı\'ndan Gökhan Ünver\'e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kaldığı için belediyeler tarafından gösterileri iptal edilen komedyen Gökhan Ünver'e bu kez destek geldi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada, "Bizim kapımız sistematik biçimde uygulanan linç girişimine karşın komedyen Gökhan Ünver'e sonuna kadar açık. Tüm Ankaralılar kapalı gişe izlemeye hazırız." dedi.

02.04.2025 00:50
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Sosyal medyada çektiği videolarla birçok kişinin beğenisini kazanan komedyen Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili sessiz kalınca tepki çekti. Kendisini eleştirenleri çektiği video ile ti'ye alan Ünver tepkiler karşısında Twitter hesabını da kapattı.

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI: KAPIMIZ GÖKHAN ÜNVER'E SONUNA KADAR AÇIK

Belediyelerin tek tek gösterilerini iptal ettiği Gökhan Ünver'e Sincan Belediyesi'nden ise destek geldi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada, "Bizim kapımız sistematik biçimde uygulanan linç girişimine karşın komedyen Gökhan Ünver'e sonuna kadar açık. Tüm Ankaralılar kapalı gişe izlemeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Sincan Belediye Başkanı'ndan Gökhan Ünver'e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız

İKİ BELEDİYE, GÖKHAN ÜNVER'İN GÖSTERİLERİNİ İPTAL ETTİ

Ünver'le ilgili belediyeler de harekete geçti. CHP'li Avcılar ve Fethiye Belediyeleri Ünver'in gösterisini iptal etti.

"DURU TİYATRONUN DURDUĞU YER BELLLİDİR"

Öte yandan Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro'da sahne alacak olan Gökhan Ünver'e yönelik tepkilere yanıt verdi. Kınay, komedyen Gökhan Ünver'in 10 ve 29 Nisan'da Duru Tiyatro'da alacağı sahne gösterilerinin iptal edilmesi çağrılarına ilişkin, "Duru Tiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir. Benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

EMRE KINAY DA İPTAL ETTİ

Kınay, ilerleyen saatlerde ise yasal sözleşmeler gereği nisan ayındaki gösterimleri iptal edemediklerini ancak mayıs ayındaki gösterimlerin iptal edildiğini bildirdi. Kınay, "Mayıs ayında Gökhan Ünver'in ilan edilen oyunları Duru Tiyatro sahnesinde yer almayacak" dedi. Kınay ayrıca nisan ayındaki gösteriyi tanıtıma kapattıklarını kaydetti.

Sincan Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Kültür Sanat, Murat Ercan, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sincan Belediye Başkanı'ndan Gökhan Ünver'e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ghost Riley:
    muhalif sanatcilarin etkinliklerini yasaklayan sizsiniz?! ulkede muzik festivali diye bir sey kalmadi akp sagolsun 4 3 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    YERLİ MALINI BOYKOTA ÇAĞIRAN HAİNİN ÖNDE GİDENİDİR. ZERRE AKLI OLAN BU HAREKETİN KİME HİZMET ETTİĞİNİ SORGULAYABİLİR 3 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Boykot muhabbeti yolsuzluğu unutturup gündemi değiştirme çabasıdır ekonun filozof ekibi gece gündüz uyumuyor çalışıyor 1 1 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Haddini bil başkan!!...Kimin parasını kime veriyosun la sen 1 1 Yanıtla
  • Zafer El:
    sen izle başkan bedavadan oturduğun hediye edilen koltuğunda otur izle iyi seyirler 0 0 Yanıtla
  • Turan6161:
    Hayırdır son dakika Trabzon U19 asıl haber o niye yok 0 0 Yanıtla
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