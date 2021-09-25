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Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi - Son Dakika

Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi

25.09.2021 15:47

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Aynur Aydın, bu sefer de "Aşk" yazılı iç çamaşırıyla çektirdiği yarı çıplak pozunu yayınladı.

Güçlü sesi ile uzun zamandır gündemden düşmeyen Aynur Aydın, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan şarkıcı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

PAYLAŞIMA ALEV EMOJİSİ YAĞDI

Aynur Aydın, İngilizce olarak "Aşk" yazan iç çamaşırıyla kamera karşına geçti. Instagram'da 831'den fazla takipçisi bulunan şarkıcı, pozunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Şarkıcının çiçek emojisi koyarak yayınladığı paylaşıma kısa sürede birçok alev emojisi yorum yapıldı.

İşte Aynur Aydın'ın çok konuşulacak pozu:

Sınırları zorlayan Aynur Aydın, 'Aşk' mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi

"BİZ ÇÖPLERİ TOPLARKEN ANNEM TEMİZLİĞE GİDERDİ"

Geçtiğimiz hafta Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Aynur Aydın, Türk vatandaşı olarak Almanya'da yaşadığı zorlukları anlatmıştı. Çocukluğundan bu yana hep çalıştığından bahseden Aynur Aydın, "Annem hep çalışan hatta ek işlere giden biriydi. Biz çöpleri toplarken annem de temizliğe giderdi. Hayatımız çalışarak geçti. Biz hiçbir zaman yokluk çekmedik. Annem ve babam çok çalışkan insanlardı bize de hep bunu empoze ettiler. Ben 16 yaşımdan beri çalışıyorum ama Almanya'da çalışmak çok zevkli. Fırında çalışıyordum ve orada sınıf ayrımı yok. Fırında ve telefon santralinde çalıştım. Çok tatlı bir butikte tezgahtarlık yaptım" demişti.

Sınırları zorlayan Aynur Aydın, 'Aşk' mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi

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Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Aşk mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Aynur Aydın, İngilizce, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sınırları zorlayan Aynur Aydın, 'Aşk' mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi - Son Dakika
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