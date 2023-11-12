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Skandallarla gündeme gelen ''Gümüş eldivenli'' fenomen Şüheda Kaya hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi - Son Dakika

Skandallarla gündeme gelen ''Gümüş eldivenli'' fenomen Şüheda Kaya hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi

12.11.2023 10:29  - Güncelleme: 11:03

Gümüş eldivenli fenomen olarak bilinen Şüheda Kaya, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Kaya ''Ben bu noktaya çok çalışarak ve kendi emeğimle geldi'' dedi. Kaya yaptığı işle ilgili belgeleri de paylaşmıştı.

"Şifalı eldiven" satıp lüks yaşam süren fenomen Şüheda Kaya, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. Kaya hakkında ortaya atılan hiçbir iddianın doğru olmadığını her şeyi kendi emeğiyle bu noktaya geldiğini savundu.

"GÜMÜŞ ELDİVENLE ŞİFA DAĞITIYOR" İDDİASI

Uzun süredir yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın, kara para aklama suçundan tutuklanması sonrası diğer sosyal medya fenomenleri de adeta mercek altına alındı. 9 yıl önce şal markası kuran ve satış yapan Şüheda Kaya'nın, son zamanlarda gümüş bir eldivenle masaj yaparak şifa dağıttığı öne sürüldü.

Skandallarla gündeme gelen 'Gümüş eldivenli' fenomen Şüheda Kaya hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi

HAKKINDAKİ İDDİALARA CEVAP VERDİ

Kaya'nın kazandığı paraları da geceleri 50 bin liralık otellerde harcadığı iddia edildi. İş yerinin yetki belgeleri tartışmalı olduğu ve çoğu belgenin sahte olduğu konuşulan Şüheda Kaya iddialara cevap verdi.

Skandallarla gündeme gelen 'Gümüş eldivenli' fenomen Şüheda Kaya hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi

"BEN ŞİFA DAĞITMIYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya "Ben bir şal markası kurdum ve iyi kazandım. Onlar önceki paylaşımlarım. Gümüş eldivenle şifa dağıttığımı iddia etmedi. Benim yaptığım vücut terapisi. Ben aylarca eğitim görüp bu işin sertifikasını aldım. Türkiye'de olmadığı için çok bilinmiyor ancak dünyada yaygın bir masaj bu. Daha iş yerimi yeni açtım. Bu kadar kısa sürede nasıl kazanabilirim bu parayı. Yapmayın ön yargılı olmayın." dedi.

Skandallarla gündeme gelen 'Gümüş eldivenli' fenomen Şüheda Kaya hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi

BELGELER SAHTE Mİ?

Öte yandan Kaya hakkındaki iddialara karşı yaptığı masajın sertifikasını paylaşmıştı. Ancak sosyal medyada bazı belgelerin de örnek, yani sahte olduğu iddia edilmişti. "Hepsini kopyalayarak koymuşlar" yorumuna iseKaya, "Eğer bunda sıkıntı olsaydı devlet bunun girişine izin vermezdi." diyerek cevap vermişti.

Skandallarla gündeme gelen 'Gümüş eldivenli' fenomen Şüheda Kaya, hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
Skandallarla gündeme gelen 'Gümüş eldivenli' fenomen Şüheda Kaya hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
Skandallarla gündeme gelen 'Gümüş eldivenli' fenomen Şüheda Kaya hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Skandallarla gündeme gelen ''Gümüş eldivenli'' fenomen Şüheda Kaya hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Skandallarla gündeme gelen ''Gümüş eldivenli'' fenomen Şüheda Kaya hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi - Son Dakika
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