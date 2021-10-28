Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları

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BEREN SAAT'İN DİŞLERİ HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Güzel oyuncu Beren Saat, yeni reklam filmi öncesi ön dişlerini yaptırdı. Bu operasyon hayranlarını ikiye böldü. Bazıları, "Doğallığını bozdun" şeklinde yorumlar yazarken,. bazıları ise Beren'in her haliyle güzel olduğunu söyledi.Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir projede yer alacağı konuşulan Beren Saat'ten yeni haber var. Güzel oyuncu, yaptığı reklam anlaşmaları nedeniyle imajında değişiklik yaptı.

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DİDEM SOYDAN'DAN AYRILIK SONRASI POZLAR

Kısa süre önce oyuncu Burak Denizden ayrılan Didem Soydan, sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına devam ediyor. Soydan bacak ve sırt dekolteli siyah elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile ilişkisini sonlandıran Didem Soydan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



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HANDE ERÇEL'DEN CESUR POZLAR

Instagram'da 25 milyon takipçisiyle Türkiye'nin en çok takip edilen dizi oyuncusu olan Hande Erçel, gittiği Amerika'dan pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.

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