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Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları - Son Dakika

Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları

28.10.2021 11:37
Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları

Beren Saat ayrık olan dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü, Didem Soydan, ayrılık sonrası siyah elbisesiyle verdiği pozla beğeni topladı, Hande Erçel Amerika'dan pozlarını takipçileriyle paylaştı gibi magazin dünyasında yaşanan son dakika olaylar bu sayfada yer almaktadır.

Magazin dünyasında kim kiminle, nerede görüntülenmiş, nerelere gitmiş gibi yaşanan son olaylardan derlenen haber turumuza buradan ulaşabilirsiniz.

BEREN SAAT'İN DİŞLERİ HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları

Güzel oyuncu Beren Saat, yeni reklam filmi öncesi ön dişlerini yaptırdı. Bu operasyon hayranlarını ikiye böldü. Bazıları, "Doğallığını bozdun" şeklinde yorumlar yazarken,. bazıları ise Beren'in her haliyle güzel olduğunu söyledi.Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir projede yer alacağı konuşulan Beren Saat'ten yeni haber var. Güzel oyuncu, yaptığı reklam anlaşmaları nedeniyle imajında değişiklik yaptı.

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DİDEM SOYDAN'DAN AYRILIK SONRASI POZLAR

Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları

Kısa süre önce oyuncu Burak Denizden ayrılan Didem Soydan, sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına devam ediyor. Soydan bacak ve sırt dekolteli siyah elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile ilişkisini sonlandıran Didem Soydan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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HANDE ERÇEL'DEN CESUR POZLAR

Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları

Instagram'da 25 milyon takipçisiyle Türkiye'nin en çok takip edilen dizi oyuncusu olan Hande Erçel, gittiği Amerika'dan pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.

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Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları

Meryem Uzerli, Hande Erçel, Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları - Son Dakika Magazin


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