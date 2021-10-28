Magazin dünyasında kim kiminle, nerede görüntülenmiş, nerelere gitmiş gibi yaşanan son olaylardan derlenen haber turumuza buradan ulaşabilirsiniz.
Güzel oyuncu Beren Saat, yeni reklam filmi öncesi ön dişlerini yaptırdı. Bu operasyon hayranlarını ikiye böldü. Bazıları, "Doğallığını bozdun" şeklinde yorumlar yazarken,. bazıları ise Beren'in her haliyle güzel olduğunu söyledi.Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir projede yer alacağı konuşulan Beren Saat'ten yeni haber var. Güzel oyuncu, yaptığı reklam anlaşmaları nedeniyle imajında değişiklik yaptı.
Kısa süre önce oyuncu Burak Denizden ayrılan Didem Soydan, sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına devam ediyor. Soydan bacak ve sırt dekolteli siyah elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile ilişkisini sonlandıran Didem Soydan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Instagram'da 25 milyon takipçisiyle Türkiye'nin en çok takip edilen dizi oyuncusu olan Hande Erçel, gittiği Amerika'dan pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Son Dakika › Magazin › Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları - Son Dakika Magazin