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Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

25.10.2021 15:48
Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

1 ay önce Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkisini doğruladı, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümle beğeni yağmuruna tutuldu, Meryem Uzerli, küvetten fotoğraflarını paylaştı gibi son dakika magazin haberleri bu sayfada yer almaktadır.

Alişan taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası Ali Koç'u istifaya davet etti, Acun Ilıcalı'nın eski eşi sosyal medyadan verdiği Cadılar Bayramı temalı partiden fotoğraf paylaştı gibi magazin olaylarından derlenen haberlere buradan erişebilirsiniz.

SELİN CİĞERCİ YENİ İLİŞKİSİNİ ONAYLADI

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

Geçtiğimiz ay futbolcu Gökhan Çıra'dan tek celsede ayrılan Selin Ciğerci, yeni bir ilişkiye adım attı. Önceki akşam bir basketbolcu ile görüntülenen Ciğerci, yeni ilişkisi için "Aramızda ciddi bir şey yok. Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz" açıklamasını yaptı. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2019 yılında görkemli bir düğünle evlendiği futbolcu Gökhan Çıra ile geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından kendini işlerine veren Ciğerci, Show TV'de yayınlanan bir moda programının jüri üyeliğini yapmaya başladı. Fenomen, önceki akşam gittiği mekanda ismi henüz bilinmeyen bir basketbolcu ile görüntülendi.

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ACUN ILICALI'NIN ESKİ EŞİ CADILAR BAYRAMI DÜZENLEDİ

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi mimar Zeynep Yılmaz, bir arkadaşının düzenlediği Cadılar Bayramı partisine katıldı. Yılmaz'ın Harley Quinn kostümü içinde verdiği pozlar ise dikkat çekti. Acun Ilıcalı ile evliliğinden iki kızı olan mimar Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyada her yıl büyük organizasyonlarla kutlanan Cadılar Bayramı partisine katılan Yılmaz, tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı.

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ALİŞAN, ALİ KOÇ'U İSTİFAYA DAVET ETTİ

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan şarkıcı Alişan, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Alişan, "4 senede tarihi altüst ettiniz. Oyuncak ettiniz koskoca kulübü. Bırakın da işi bilenler gelsin" sözlerine yer verdi.Alişan, Fenerbahçe-Alanyaspor maçından sonra Başkan Ali Koç ve yönetime patladı. Alişan, zehir zemberek sözlerle yönetimi istifaya davet etti.

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Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları

Zeynep Ilıcalı, Meryem Uzerli, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları - Son Dakika Magazin


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