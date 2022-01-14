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Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı - Son Dakika

Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı

14.01.2022 12:46

Son dakika: Anıtkabir'de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu için hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı.

Bülent Ersoy salı günü konser için gittiği Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Bülent Ersoy'a yağmur altında üniformalı bir asker şemsiyeyle eşlik etti. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

GÖREVDEN ALINDILAR

İnceleme kapsamında Anıtkabir komutanının görevden alındığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.

Son Dakika: Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı

BÜLENT ERSOY: KİMSEDEN BÖYLE BİR TALEBİM OLMADI

Görüntülerin gündem olmasının ardından Erol Köse'ye özel açıklama yapan Bülent Ersoy, "Sadece ve sadece ataya duamı ettim. Mozalesinin başında saygı duruşunda bulundum. Kimse bana şemsiye versin, sandalye versin demedim. Sandalyeyi zaten kendim götürdüm. Komutanın ve garip asker çocuğun sürülmesi doğru şeyler mi? Şemsiye tutulmasına gerek de yoktu. Ben oraya gittiysem yağmur da olsa sel de olsa kar da yağsa ki yağıyordu zaten. Saygı duruşunda dururken şapkamı çıkardım. Adamdan böyle bir talebim olmadı zaten. Çünkü başımda şapkam vardı. Şapkam çıktığı zaman da yanımda ve arkamda görevli yoktu. Bir ara demek ki tutmuş. Bunda benim ne gibi dahlim olabilir. Ben istemesem görmesem de şemsiye tutmuşlar. Ne olacak ne var bunda?" dedi.

Anıtkabir'deki görüntülerinden dolayı tepki çeken Bülent Ersoy ilk kez konuştu: Benim böyle bir talebim olmadı Son Dakika: Bakanlık, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerine ilişkin inceleme başlattı Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu
YORUMLAR (3)
  • YUSUF YILDIZ : Olan vatan evlatlarına oldu cezasının maddi tazminat olarak Bülent Ersoy'a askerlerinde doğu görevine sürülmeleri gerekiyordu. Ama devlet büyüklerim en iyisini bilir naçizane fikrim budur . Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı - Son Dakika
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