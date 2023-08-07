Son Dakika: Ünlü sanatçı Erkin Koray hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika: Ünlü sanatçı Erkin Koray hayatını kaybetti

07.08.2023 21:28

Son dakika: Kanada'da yaşayan Koray, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçı bir süredir akciğerindeki rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görüyordu.

Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti.

ERKİN KORAY YAŞAMINI YİTİRDİ

Uzun yıllardır hayatını Kanada'da devam ettiren Anadolu Rock müziğinin efsane isimlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray'dan acı haber geldi. Akciğerindeki rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir tedavi gören usta sanatçı 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İMAMOĞLU: BİR EFSANEYİ KAYBETTİK

Twitter hesabından taziye mesajı yayımlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: "Bir efsaneyi kaybettik. Vefat haberini aldığımız Erkin Koray'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik dünyasına başsağlığı diliyorum."

ERKİN KORAY KİMDİR?

Türk rock, Hard Rock ve Anadolu rock sanatçısı Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yılların ikinci yarısında, arkadaşları ile kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve Ritimcileri ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Lise eğitiminin ardından 60'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör yarı profesyonel olarak sürdürdü. Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir. Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rocka uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok önemli çalışmaya imza atmıştır.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Magazin Son Dakika: Ünlü sanatçı Erkin Koray hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Ünlü sanatçı Erkin Koray hayatını kaybetti - Son Dakika
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