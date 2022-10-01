Engin Öztürk Kamera Karşısında - Son Dakika
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Engin Öztürk Kamera Karşısında

01.10.2022 16:14
Engin Öztürk Kamera Karşısında

Son olarak '50 Metrekare' adlı dizide rol alan yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, bir markanın reklam yüzü oldu. İşte detaylar...

Ekranların yakışıklı oyuncusu Engin Öztürk, bir markanın reklam yüzü oldu.

ÇEKİMLER İĞNEADA'DA YAPILDI

Nautica X Engin Öztürk yeni koleksiyon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çekimler, koleksiyonun temasına bağlı kalınarak İğneada'da yeni nesil kamp deneyimi olarak ortaya çıkan Longosphereve Longoz Ormanları Milli Parkı'nda gerçekleşti.

İki gün süren çekimler, Tamer Yılmaz'ın objektifine yansıdı.

Rotasını maceraya çeviren markanın yeni koleksiyonu 1 Ekim itibariyle mağazalarda satışa sunulacak.

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Engin Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında; Engin Öztürk, 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğudur.

Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.

2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırmıştır.

Bunun yanı sıra Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Selim rolünü üstlenmiştir. Star Tv'de yayınlanan Hatırla Gönül dizisinin iç mimarlık okuyup marangoz olan Yusuf rolünü canlandırmıştı.

Öztürk son olarak '50 Metrekare' adlı dizide rol aldı.

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Kaynak: Snob Magazin

Engin Öztürk, Eskişehir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Engin Öztürk Kamera Karşısında - Son Dakika

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