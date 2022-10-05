Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor - Son Dakika
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Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor

05.10.2022 12:22

Arka Sokaklar dizisiyle ünlenen Uğur Pektaş, uzun bir aranın ardından TRT Dijital'de yayınlanacak, "Teşkilat-ı Mahsusa Trablus" dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Arka Sokaklar dizisi ve Survivor yarışmasıyla adını geniş çevrelere duyuran oyuncu Uğur Pektaş, bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Son yıllarda tasavvufla ilgilenen Pektaş, 6,5 yıllık aranın ardından TRT Dijital'de yayınlanacak olan bir dizide rol alacak.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Pektaş'ın yeni projesinden bahseden gazeteci Arif Hür, "İçsel yolculuğunu sürdürürken oyunculuk hususunda kendisini her daim geliştirmeyi arzu eden Pektaş, 6.5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Pektaş, TRT'nin dijital için hazırladığı 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı projede rol alacak. TRT Dijital'de yayınlanacak 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'un çekimleri de geçtiğimiz haftalarda başladı. Türkiye, Tunus ve Cezayir'de çekimlerinin gerçekleşeceği dizi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek" dedi.

Bir süredir görüntülenmeyen Uğur Pektaş, son olarak yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze töreninde ortaya çıkmıştı.

Oyuncu Uğur Pektaş, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor
Oyuncu Uğur Pektaş, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor
Oyuncu Uğur Pektaş, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor
Oyuncu Uğur Pektaş, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor
YORUMLAR
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'Teşkilat' dizisi, 3. sezona izleyicinin yoğun ilgisiyle başladı 'Teşkilat' dizisi, 3. sezona izleyicinin yoğun ilgisiyle başladı
Kaynak: Snob Magazin

Arka Sokaklar, Uğur Pektaş, Teşkilat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor - Son Dakika
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