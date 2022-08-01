Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı

Sen Anlat Karadeniz'de dizisiyle geniş hayran kitlesi yakalayan sonrasında Disney Plus'ın Kaçış projesinde yer alan İrem Helvacıoğlu da estetik yaptıran ünlü kervanına katıldı.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK DİKKATLERDEN KAÇMADI

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan İrem Helvacıoğlu'nun son pozunda yüzündeki değişiklik dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Güzel oyuncu burun estetiği yaptırdı.

HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

İrem Helvacığolu'nun estetikli hali ise hayranlarını ikiye böldü. Başarılı oyuncu için "Eski hali daha güzel di" diyen de var, "Yakışmış" diyen de.

İşte İrem Helvacıoğlu'nun son hali;