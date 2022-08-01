Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı - Son Dakika
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Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı

01.08.2022 17:15

Disney Plus projesi Kaçış'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu, şimdi de burnuna yaptırdığı estetikle gündeme geldi. Güzel oyuncunun son halini beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu.

Sen Anlat Karadeniz'de dizisiyle geniş hayran kitlesi yakalayan sonrasında Disney Plus'ın Kaçış projesinde yer alan İrem Helvacıoğlu da estetik yaptıran ünlü kervanına katıldı.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK DİKKATLERDEN KAÇMADI

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan İrem Helvacıoğlu'nun son pozunda yüzündeki değişiklik dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Güzel oyuncu burun estetiği yaptırdı.

İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı! Son halini beğenen de var beğenmeyen de

HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ

İrem Helvacığolu'nun estetikli hali ise hayranlarını ikiye böldü. Başarılı oyuncu için "Eski hali daha güzel di" diyen de var, "Yakışmış" diyen de.

İşte İrem Helvacıoğlu'nun son hali;

İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı! Son halini beğenen de var beğenmeyen de
İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı! Son halini beğenen de var beğenmeyen de
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İrem Helvacıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı - Son Dakika
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