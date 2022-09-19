Hakan Sabancı, Emirgan'da yeni kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı - Son Dakika
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Hakan Sabancı, Emirgan'da yeni kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı

19.09.2022 17:32

Adı Emma Suki'yle aşk dedikodularına karışan genç iş insanı Hakan Sabancı, önceki gün Emirgan'da başka bir güzelle görüntülendi. Yürüyüş yapan çift, karşılarında kamerayı görünce büyük panik yaşadı.

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen genç iş insanı Hakan Sabancı, önceki gün Emirgan'da adını açıklamak istemeyen bir güzelle objektiflere takıldı. Yürüyüş yaparken karşılarında bir anda basın mensuplarını gören ikili, kısa süreli panik yaşadı.

KAMERAYI GÖRÜNCE UZAKLAŞTI

Hakan Sabancı, kız arkadaşı ile görüntülendiğini fark edince yanından uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra Sabancı'nın yanına dönen gizemli güzel, Sabancı ile Emirgan'da bulunan bir müzeyi gezdi. Çift, hafta sonu trafiğini Sabancı'nın lüks teknesiyle aştı.

Hakan Sabancı, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

ÜNLÜ MODELLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen genç iş insanı Hakan Sabancı, geçtiğimiz haftalarda 79. Venedik Film Festivali'ne katılmıştı. Sabancı, festivalde ünlü oyuncu ve model Emma Suki ile samimi bir şekilde görüntülenmişti.

Hakan Sabancı, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

Hakan Sabancı, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
Hakan Sabancı, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
Hakan Sabancı, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
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Kaynak: Snob Magazin

Hakan Sabancı, Türkiye, Emirgan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakan Sabancı, Emirgan'da yeni kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakan Sabancı, Emirgan'da yeni kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı - Son Dakika
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