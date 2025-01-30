Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi - Son Dakika
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Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi

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Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu. İkinci kez baba olan Sarıkabadayı bebeğinin adının "Ali Gabriel Sarıkabadayı" olduğunu açıkladı.

30.01.2025 16:30  Güncelleme: 16:35
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Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile ilişkileri 2015 yılında "Tarifi Zor" adli şarkısının klibinde başlamış ve çift, 2020 yılında beraberliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Sarıkabadayı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerine güzel haberi duyurdu.

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi

İKİNCİ KEZ BABA OLDU

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Camelo ve Sarıkabadayı'nın Hasan Matias adında oğulları var. Ünlü çift geçtiğimiz aylarda ikinci çocuk beklediklerini duyurmuştu. Sarıkabadayı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olduğunu açıkladı. Sarıkabadayı'nın paylaşımına ünlü isimler ve hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi

"CANIM OĞLUM ALİ GABRIEL"

Bir erkek çocuğu daha dünyaya gelen ünlü şarkıcı paylaşımında, "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah'ıma şükürler olsun." notunu düştü.

Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi

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Son Dakika Magazin Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat:
    muhammet alfonzo koysaydınız daha uyumlu olurmuş. 49 28 Yanıtla
    kamer tekeş:
    gabriel, 'cebrail' demek zaten..aklin yok fikrin var! 0 0
    SIDDIK ÇETİN:
    Doğrudur, Kara Murat 0 0
  • Engin Metinel:
    Allah analı babalı büyütsün insaAllah 58 9 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    yengede guzelmis 5 13 Yanıtla
  • Fahir Yılmaz:
    davud diego daha mantıklı olurdu(!) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi - Son Dakika
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