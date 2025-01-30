Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi

Magazin

Süper Lig\'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Türkiye\'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor

Yüksekova\'da gökyüzünde inanılmaz olay! Her şey çıplak gözle izlendi

ABD\'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile ilişkileri 2015 yılında "Tarifi Zor" adli şarkısının klibinde başlamış ve çift, 2020 yılında beraberliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Sarıkabadayı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerine güzel haberi duyurdu.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Camelo ve Sarıkabadayı'nın Hasan Matias adında oğulları var. Ünlü çift geçtiğimiz aylarda ikinci çocuk beklediklerini duyurmuştu. Sarıkabadayı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olduğunu açıkladı. Sarıkabadayı'nın paylaşımına ünlü isimler ve hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

"CANIM OĞLUM ALİ GABRIEL"

Bir erkek çocuğu daha dünyaya gelen ünlü şarkıcı paylaşımında, "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah'ıma şükürler olsun." notunu düştü.