Şarkıcı Songül Karlı, estetik sonrası Hadise'ye dönüştü - Son Dakika
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Şarkıcı Songül Karlı, estetik sonrası Hadise'ye dönüştü

04.05.2023 14:53

Evlilik programıyla hatırlanan şarkıcı Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde estetik operasyonlar için bıçak altına yattı. Karlı'nın son halini gören takipçileri ise Petek Dinçöz ve Hadise'ye benzetti.

Sesi ve açıklamalarıyla yıllardır adından söz ettiren Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde bıçak altına yattı. Yüz ve vücudu için birçok operasyon yaptıran şarkıcı, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

"DUDAĞI BİRAZ YUKARI ALIP YÜZÜ DE GERECEĞİZ"

Karlı'ya estetik yapan doktoru, ameliyat öncesi yaptığı açıklamada "Songül Hanım'ın dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı yapacağız. Dudağını biraz yukarı alacağız. Orta yüzü de gereceğiz. Kollar icin vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe yapacağız. Böylece 2-3 gün sonra günlük aktivitelerimizi yapabiliyor olurken 7 ile 10 gün sonra sonuç tüm güzelliğiyle görünür olacak" demişti.

Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi

"HADİSE ZANNETTİM"

Değişimiyle merak edilen Karlı, sahne öncesi makyaj yaptırdığı anları yayınlayarak son halini de göstermiş oldu. Dudak ve yüzünden belli bir değişiklik olan şarkıcının son hali ise Petek Dinçöz ve Hadise'ye benzetildi. Karlı'nın paylaşımına "Yanlışlıkla Hadise'nin resmini paylaşmışsın" yorumunu yaptı.

Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi
Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi
Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi
Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi
Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi
Estetikle bambaşka biri olan Songül Karlı, son haliyle Hadise'ye benzetildi
YORUMLAR (1)
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Songül Karlı, Magazin, Son Dakika

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