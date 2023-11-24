 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin, 8 yıldır baktığı köpeğinin saldırısına uğradı - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin, 8 yıldır baktığı köpeğinin saldırısına uğradı

Güzel fenomen Cansu Yeğin, 8 yıldır baktığı köpeğinin saldırısına uğradı. Fenomenin yüzü ve vücudunda ciddi yaralar oluştu.

Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin, 8 yıldır baktığı köpeğinin saldırısına uğradı
24.11.2023 - 16:08,  Güncelleme: 16:13
Abone Ol

Çektiği makyaj ve moda videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin, 8 yıldır beslediği köpeğinin saldırısına uğradı. Genç fenomenin yüzünde ve vücudunda derin yaralar meydana geldi.

"ÖLDÜRESİYE SALDIRDI"

Burnunu öptüğü köpeği tarafından korkunç bir saldırıya uğrayan fenomen, Instagram hesabından kanlar içinde kalan yüzünü paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Yüzümün 4 farklı yerinde dikişler var. Sol yanağım iç tarafına kadar yarık. Konuşarak anlatmak istiyordum ama konuşamıyorum. Herkes malum konudan endişelendiği için bir an önce açıklamak istedim. Şu an 8 yaşında olan, çocukluğumdan beri benimle yaşayan köpeğimin saldırısına uğradım. Hepimiz için çok zor bir gündü. Öldüresiye saldırdı, ciddi yaralar aldım. Ömür boyu da yüzümde kalacaklar. Boss'un elinden zor kurtuldum. Çok şükür diyoruz çünkü zor kurtuldum."

Sosyal Medya Fenomeni Cansu Yeğin, köpeğinin saldırısına uğradı

"MÜDAHALE EDİLMESEYDİ YAŞIYOR OLUR MUYDUM BİLMİYORUM"

"Çağlar yanımda olup müdahale etmeseydi yaşıyor olur muydum bilmiyorum. Çok çok üzgünüm. Cinsinden, karakterinden dolayı zaten gergin olan, Cana corso cinsi koruma köpeği. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Bebekliğinden beri ona güzel, huzurlu bir hayat yaşatmaya çalıştım. Canımdan, herkesten çok sevdim. 8 sene boyunca asla şiddet görmedi, sesimi dahi yükseltmedim. Herkese ne kadar saldırgan, vahşi gelse de o benim koynumda büyüttüğüm bebeğimdi ve her zaman da öyle kalacak."

"KONUŞAMIYORUM, ŞOKU ATLATAMIYORUM"

"Saldırdığında sadece burnunu öpmüştüm. Bu ilk vukuatı değil fakat bu derece ilk defa oldu. Boss'u durumunu takip edebileceğim, sağlıkla yaşayacağı, mutlu olacağı bir yere vermek durumundayız. Tek seçenek bu görünüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum ve toparladığımda bu konuda da daha bilgili kişilerden yardım isteyeceğim. Arayan, soran, merak eden herkese çok teşekkür ederim. Güzel insanlar biriktirmişim gerçekten. Konuşamıyorum ve şoku atlatamıyorum."

Sosyal Medya Fenomeni Cansu Yeğin, köpeğinin saldırısına uğradı
Sosyal Medya Fenomeni Cansu Yeğin, köpeğinin saldırısına uğradı
Sosyal Medya Fenomeni Cansu Yeğin, köpeğinin saldırısına uğradı
Sosyal Medya Fenomeni Cansu Yeğin, köpeğinin saldırısına uğradı
Sosyal Medya Fenomeni Cansu Yeğin, köpeğinin saldırısına uğradı
Sosyal Medya Fenomeni Cansu Yeğin, köpeğinin saldırısına uğradı
Sosyal Medya Fenomeni Cansu Yeğin, köpeğinin saldırısına uğradı
Sosyal Medya Fenomeni Cansu Yeğin, köpeğinin saldırısına uğradı
Sosyal Medya Fenomeni Cansu Yeğin, köpeğinin saldırısına uğradı

Instagram, Makyaj, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin, 8 yıldır baktığı köpeğinin saldırısına uğradı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Hamas, 7 Ekim'de rehin aldığı 12 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı
16:52 Tutuklu Dilan Polat, cezaevine gelen avukatına böyle seslendi: Yemin ederim suç işlemedim
16:46 İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 39 terör şüphelisi yakalandı
16:31 Jorge Jesus kararından döndü! Fenerbahçe'yi şikayet etmeyecek
16:08 Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin, 8 yıldır baktığı köpeğinin saldırısına uğradı
16:01 Bakan Şimşek yerel seçim sonrasını işaret etti: Türkiye para akışı artacak
15:44 Öğretmen de öğrenci de veli de mutlu! Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır fuar
15:45 Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra toprağa verildi
15:30 Erdoğan ile Bahçeli'nin beklenen görüşmesi gerçekleşmedi! ''Yüzde 50+1'' tartışması krize dönüştü iddiası
15:24 Peş peşe sakatlıklar sonrası Real Madrid, Arda Güler için son kararı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 17:24:05. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin, 8 yıldır baktığı köpeğinin saldırısına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement