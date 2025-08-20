Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa\'da tacize uğradı

Annesi ve kız kardeşiyle birlikte tatil için memleketi Şanlıurfa'ya giden ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, Bıçakçılar Mahallesi'nde konakladıkları butik otelin önünde tacize uğradığını söyledi.

ÜNLÜ FENOMEN MEMLEKETİNDE TACİZE UĞRADI

Raun, otelin yakınındaki bir bakkaldan dönerken kimliği belirsiz bir şahsın yanına yaklaştığını ve kendisine dokunarak kaçtığını ileri sürdü. Ünlü fenomen, o anlara ait olduğunu öne sürdüğü güvenlik kamerası görüntülerini de paylaştı.

"HALA ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlatan Raun, "Az önce bu kişi otelin kapısından içeri girerken elini eteğimin altına sokup popoma vurup kaçtı. Annem ve kız kardeşim yanımdaydı. Hala elim ayağım titriyor. Otelin yakınındaki bakkaldan döndüğümüz sırada yanıma yaklaşıp tacizde bulundu, ardından da kaçtı. Bu cesareti bana yapan, başkasına da yapar. O an donup kaldım, önce bunu Batu'nun şakası sandım ama büyük bir şok yaşadım" dedi.

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Cinsiyet değişikliği ile gündem olan Raun, yaşadığı olayın ardından büyük korku yaşadığını belirterek ailesiyle birlikte İstanbul'a döndüğünü sözlerine ekledi.