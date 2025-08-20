Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa\'da tacize uğradı
20.08.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa\'da tacize uğradı
Haber Videosu

Tatil için memleketi Şanlıurfa'ya giden ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, kaldığı butik otelin önünde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından elle tacize uğradığını iddia etti. Yaşadığı olaydan dolayı şoka uğradığını ifade eden Raun, o anlara ait olduğunu öne sürdüğü güvenlik kamerası görüntülerini de paylaştı.

Annesi ve kız kardeşiyle birlikte tatil için memleketi Şanlıurfa'ya giden ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, Bıçakçılar Mahallesi'nde konakladıkları butik otelin önünde tacize uğradığını söyledi.

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı

ÜNLÜ FENOMEN MEMLEKETİNDE TACİZE UĞRADI

Raun, otelin yakınındaki bir bakkaldan dönerken kimliği belirsiz bir şahsın yanına yaklaştığını ve kendisine dokunarak kaçtığını ileri sürdü. Ünlü fenomen, o anlara ait olduğunu öne sürdüğü güvenlik kamerası görüntülerini de paylaştı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı

"HALA ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlatan Raun, "Az önce bu kişi otelin kapısından içeri girerken elini eteğimin altına sokup popoma vurup kaçtı. Annem ve kız kardeşim yanımdaydı. Hala elim ayağım titriyor. Otelin yakınındaki bakkaldan döndüğümüz sırada yanıma yaklaşıp tacizde bulundu, ardından da kaçtı. Bu cesareti bana yapan, başkasına da yapar. O an donup kaldım, önce bunu Batu'nun şakası sandım ama büyük bir şok yaşadım" dedi.

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Cinsiyet değişikliği ile gündem olan Raun, yaşadığı olayın ardından büyük korku yaşadığını belirterek ailesiyle birlikte İstanbul'a döndüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Sosyal Medya, Şanlıurfa, Mika Raun, Güvenlik, 3-sayfa, Magazin, Tatil, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • poyraz can:
    Erkek olduğunu bilse yapmazdı abim 7 0 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    peygamberler sehri (!) 1 2 Yanıtla
  • mossi :
    darwinin söylediği buydu sanırım 3 0 Yanıtla
  • 1907rb:
    sıradan bir doğa olayı toprak kayması 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Myanmar’da ordudan hava saldırısı: 32 ölü Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn’ün yeni adresi Almanya Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn'ün yeni adresi Almanya
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

19:44
İsrail işgal planında ilk aşamaya geçti, ordu Gazze ve çevresini kontrol altına aldı
İsrail işgal planında ilk aşamaya geçti, ordu Gazze ve çevresini kontrol altına aldı
18:13
Suriye’nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye’den açıklama
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 19:52:49. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.