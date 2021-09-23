Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu

Yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açtı. Kısa sürede 2,2 milyon takipçiye ulaşan Anlı, günlük hayatından ve programından kesitleri de sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞIYOR

Dün saçlarını kıvırcık yaptıran Anlı, annesinin kendisini çocukluk haline benzetmesiyle yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaştı. Çocukluk fotoğrafıyla şu anki halini takipçileriyle paylaşan başarılı sunucu, "Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı" notunu yazdı.

Anlı'nın paylaşımına dakikalar içinde binlerce yorum yapılırken 177 binden fazla da beğeni aldı.