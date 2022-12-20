Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyordu. Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
Karlı bu sözlerle merak edilen oğluyla birlikte Zürih'e gitti. Gitmeden önce oğluyla paylaşım yapan Karlı'nın oğlu kocaman oldu.
Annesinin boyuna yetişen Efe Furkan'ın annesine olan benzerliği de türkücünün hayranları tarafından bol bol yorum aldı.
Son Dakika › Magazin › 'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyerek annesi Songül Karlı'ya isyan eden Efe Furkan Gümüş'ün son halini görenler şaştı kaldı - Son Dakika