"Sürekli bir yerlerin konuşuluyor" diyerek annesi Songül Karlı'ya isyan eden Efe Furkan Gümüş'ün son halini görenler şaştı kaldı - Son Dakika
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"Sürekli bir yerlerin konuşuluyor" diyerek annesi Songül Karlı'ya isyan eden Efe Furkan Gümüş'ün son halini görenler şaştı kaldı

20.12.2022 15:14

Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş, annesinin sosyal medya hesabından paylaştığı pozlara, "Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyerek isyan etmişti. Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş'ün uzun zaman sonra ortaya çıkan fotoğrafında yaş aldığı ve çocukluktan gençliğe geçtiği görülüyor.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyordu. Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Annesine 'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diye isyan etmişti! Songül Karlı'nın oğlunun son haline bakın

OĞLUYLA BİRLİKTE ZÜRİH'E GİTTİ

Karlı bu sözlerle merak edilen oğluyla birlikte Zürih'e gitti. Gitmeden önce oğluyla paylaşım yapan Karlı'nın oğlu kocaman oldu.

Annesine 'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diye isyan etmişti! Songül Karlı'nın oğlunun son haline bakın

ANNESİNİN BOYUNA YETİŞTİ

Annesinin boyuna yetişen Efe Furkan'ın annesine olan benzerliği de türkücünün hayranları tarafından bol bol yorum aldı.

Annesine 'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diye isyan etmişti! Songül Karlı'nın oğlunun son haline bakın
Annesine 'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diye isyan etmişti! Songül Karlı'nın oğlunun son haline bakın
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Songül Karlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyerek annesi Songül Karlı'ya isyan eden Efe Furkan Gümüş'ün son halini görenler şaştı kaldı - Son Dakika


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