Esra Ezmeci, "Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz" açıklamasıyla tartışma yarattı - Son Dakika
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Esra Ezmeci, "Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz" açıklamasıyla tartışma yarattı

03.12.2022 12:25

Sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği ilişki tavsiyeleriyle zaman zaman çok konuşulan Esra Ezmeci, konuk olduğu canlı yayında "Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz" diyerek tartışmanın fitilini yaktı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Ezmeci'ye tepkiler peş peşe geldi.

Katıldığı programlarla ünlendikten sonra sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen ilişki sorularına verdiği cevaplarla gündem olan Esra Ezmeci, bu sever de erkeklerle ilgili söylediklerinden dolayı adından söz ettirdi.

"ERKEK SORUMLULUĞU ALMIYORSA SAYGIM KALMIYOR"

Beyaz TV'de yayınlanan bir programa konuk olan Esra Ezmeci, kadınlara tavsiye verirken erkekleri kızdıracak açıklamalar yaptı. Buluşmalarda hesabı erkeklerin ödemesi gerektiğinden bahseden Ezmeci, şunları söyledi: "Hesap gelince 'gel canım hesap geldi benim de yanımda para yok, zaten senin ödemen gerekir ya' deyin. Ödemeyin siz sakın ödemeyin bekleyin. Erkek gibi hissetmek nedir; senin sorumluluğunu alması demektir. Bu erkek hiç seninle ilgili sorumluluğu almıyor erkeğin gerektirdiği maddi yükümlülüğü hiç yapmıyorsa o zaman ona erkek olarak saygım kalmıyor."

'Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz' diyen Esra Ezmeci'ye tepki yağıyor

"ERKEK YATIRIM YAPTIĞI KADINI DAHA ÇOK SEVİYOR"

Bir erkek yemeği bile ödemekten çekiniyorsa benim hayatımda ne katkısı olacak. Erkek her zaman yatırım yaptığı, para harcadığı kadını unutamıyor ve daha çok seviyor. İlişkinizin selameti açısından isteyin. 'Çok beğendim alamıyorum ya' deyin. Bırakın isteyin, hiç istemekten utanmayın. Erkek hep daha çok para getirmek istiyor ve kadından daha çok kazanmak istiyor ki kendinin güçlü hissetmek için o zaman erkek size maddi olarak da bir şeyler yapmak istiyor. Bırakın yapsın. İsteyin, istemekten çekinmeyin ne kadar paranız olursa olsun. Çok paranız olsa bile isteyin. 'Ben şunu istiyorum, şunu çok beğendim, bana alır mısın, ay ne kadar güzel' deyip aldırın."

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Esra Ezmeci'nin hesap çıkışı kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Kadın-erkek eşitliğine dikkat çeken birçok sosyal medya kullanıcısı Ezmeci'ye tepki göstererek "Esra Hanım'ın diplomasını sorgulamak gerekir", "Kendi ayakları üzerinde duran hemcinslerinizi küçük düşürdünüz" ve "Sözde eşitlik deniyor ama iş paraya gelince eller titriyor" yorumlarını yaptı.

İşte Esra Ezmeci için yapılan bazı yorumlar...

'Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz' diyen Esra Ezmeci'ye tepki yağıyor
'Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz' diyen Esra Ezmeci'ye tepki yağıyor
'Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz' diyen Esra Ezmeci'ye tepki yağıyor
'Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz' diyen Esra Ezmeci'ye tepki yağıyor
'Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz' diyen Esra Ezmeci'ye tepki yağıyor
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Esra Ezmeci, Beyaz Tv, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Ezmeci, 'Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz' açıklamasıyla tartışma yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esra Ezmeci, "Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz" açıklamasıyla tartışma yarattı - Son Dakika
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