Sosyal medyada onlarca takipçi kaybeden Haluk Levent isyan etti: Ne yaptım size ülen - Son Dakika
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Sosyal medyada onlarca takipçi kaybeden Haluk Levent isyan etti: Ne yaptım size ülen

15.11.2022 11:58

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki bot hesapların silinmesiyle bir anda 80 bine yakın takipçi kaybeden Haluk Levent, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak duruma isyan etti. Takipçilerine sitem eden Levent, "Nereye gittiniz be ya? Ne yaptım size ülen" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada aktif olarak kullanmayan bot hesapların büyük bir kısmı kapatıldı. Kısa süre içinde binlerce takipçi kaybeden ünlü isimler kervanına katılan Haluk Levent ise bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

"NEREYE GİTTİNİZ, NE YAPTIM SİZE?"

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren Haluk Levent, kısa sürede 80 bin takipçi kaybedince sessiz kalamadı. Twiter hesabından paylaşım yapan Levent, "Bugün 6 milyon 200 bin civarı (Tam hatırlamıyorum) takipçim vardı. 80 bine yakın takipçim yok oldu. Bir anda 80 bin! Nereye gittiniz be ya? Ne yaptım size ülen" dedi.

"YUMURTA TAKİPÇİ SATIN ALMADIM"

Paylaşımının ardından bot hesapların silindiğini öğrenen şarkıcı, yeni bir paylaşım yaparak "Twitter fake (yumurta) veya kullanılmayan hesapları siliyormuş meğer. Valla billa yumurta takipçi satın almadım" ifadelerini kullandı.

Bir anda onlarca takipçi kaybeden Haluk Levent isyan etti: Ne yaptım size ülen
Bir anda onlarca takipçi kaybeden Haluk Levent isyan etti: Ne yaptım size ülen
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Haluk Levent, Twitter, Ahbap, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medyada onlarca takipçi kaybeden Haluk Levent isyan etti: Ne yaptım size ülen - Son Dakika


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