Çöp Adam dizisine yeni oyuncu! Ezgi Çelik, kadroya dahil oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çöp Adam dizisine yeni oyuncu! Ezgi Çelik, kadroya dahil oldu

04.04.2023 10:21

Büyük beğeniyle takip edilen Çöp Adam dizisine yeni bir oyuncu geliyor. Başarılı oyuncu Ezgi Çelik, kadroya dahil edilirken, Tamer'in iş arkadaşı olacağı öğrenildi. Peri ise bu durumdan hiç hoşlanmayacak.

Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan ve Ali Yoğurtçuoğlu'nun başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisi, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Her bölümünde yeni heyecanların yaşandığı diziye sürpriz bir isim geliyor.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Asi, Gurbet Kuşları, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Ben de Özledim, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok projede yer alan Ezgi Çelik, "Elit" rolüyle Çöp Adam dizisine dahil oluyor. Elit, Tamer'in (Engin Altan Düzyatan) iş hayatında karşısına çıkacak. Bu durum ise Peri'nin (Elçin Sangu) hiç hoşuna gitmeyecek.

Oyuncu Ezgi Çelik, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu

EZGİ ÇELİK KİMDİR?

Ezgi Çelik, 6 Ağustos 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yüksek öğretim eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından kameralar karşısına ilk defa 'Düş Gezginleri' adlı sinema filmi ile geçen Çelik, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kara Yılan, Asi, Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Şubat,Gurbet Kuşları, Mavi Ring gibi pek çok yapımda da yer aldı.

Oyuncu Ezgi Çelik, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Ezgi Çelik, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Ezgi Çelik, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Ezgi Çelik, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Ezgi Çelik, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Ezgi Çelik, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu
YORUMLAR
500

Ezgi Çelik, Çöp Adam, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çöp Adam dizisine yeni oyuncu! Ezgi Çelik, kadroya dahil oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği iddialarına yanıt geldi
10:31 Yeniden Refah Partisi'nden 14 il teşkilatının seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği iddiasına yanıt
10:33 Burak Yılmaz hakkında sürpriz iddia! Beşiktaş'a antrenör olarak dönüyor
10:27 Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Beşiktaş'a dönüyor ama bu kez futbolcu olarak değil
10:17 Hollanda'da yolcu treni, raylarda kalan inşaat malzemeleri nedeniyle raydan çıktı: 1 ölü, 30 yaralı
10:17 Hollanda'da tren faciası! Raylardaki inşaat malzemeleri yüzünden devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
09:55 Dilencinin yarım günlük mesaisi! Üzerinden çıkan paraya inanamayacaksınız
10:06 Şahsiyet dizisindeki rolüyle tanınan başarılı oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi
10:00 Başarılı oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Beşiktaş direnmeye devam ediyor! Talebini reddeden TFF'yi UEFA'ya şikayet ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 10:50:11. #1.12#
SON DAKİKA: Çöp Adam dizisine yeni oyuncu! Ezgi Çelik, kadroya dahil oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement