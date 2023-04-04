Çöp Adam dizisine yeni oyuncu! Ezgi Çelik, kadroya dahil oldu

Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan ve Ali Yoğurtçuoğlu'nun başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisi, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Her bölümünde yeni heyecanların yaşandığı diziye sürpriz bir isim geliyor.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Asi, Gurbet Kuşları, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Ben de Özledim, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok projede yer alan Ezgi Çelik, "Elit" rolüyle Çöp Adam dizisine dahil oluyor. Elit, Tamer'in (Engin Altan Düzyatan) iş hayatında karşısına çıkacak. Bu durum ise Peri'nin (Elçin Sangu) hiç hoşuna gitmeyecek.

EZGİ ÇELİK KİMDİR?

Ezgi Çelik, 6 Ağustos 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yüksek öğretim eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından kameralar karşısına ilk defa 'Düş Gezginleri' adlı sinema filmi ile geçen Çelik, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kara Yılan, Asi, Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Şubat,Gurbet Kuşları, Mavi Ring gibi pek çok yapımda da yer aldı.