Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğarken Tele 1 sunucu Musa Özuğurlu'nun Tayfur'a yönelik sözleri tepki topladı.
Özuğurlu, Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin, "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan baktığımda berbattı yani bu kadar." ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.
Bu sözler üzerine sosyal medya platformlarında ünlü sanatçının hayranlarından yorumlar peş peşe geldi. Kullanıcılar, "Sanatının zekatını verse şimdiki sanatçıları ihya ederdi", "Herkes beğenisinde özgürdür ama yaşarken söyleseydin madem" ve "Seversiniz sevmezsiniz ama Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Zeki Müren, Orhan Gencebay gibi sanatçıların yeri kolay kolay doldurulamaz" gibi yorumlar yaptı.
Ferdi Tayfur'un çok sayıda hayranı Özuğurlu'nun sözlerini saygısızlık olarak nitelendirdi. "Hem ölene saygın yok hem de sevenlerine" şeklindeki yorumlar, sosyal medyada en çok paylaşılan ifadelerden biri oldu.
Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Tayfur, "Bırakın Gitsin", "Emmoğlu", "Bana Sor" ve "Huzurum Kalmadı" gibi hit şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanmıştı. Müzik kariyerinin yanı sıra sinema dünyasında da önemli başarılar elde eden Tayfur, arabesk müziğin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor.
Son Dakika › Magazin › Sunucu Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur hakkındaki sözlerine tepki yağdı - Son Dakika
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