Sunucu Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur hakkındaki sözlerine tepki yağdı - Son Dakika
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Sunucu Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur hakkındaki sözlerine tepki yağdı

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birinden bahsediyoruz." sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Tayfur'un hayranları, "Hem ölene saygın yok hem sevenlerine" gibi yorumlarla Özuğurlu'ya tepki gösterdi.

03.01.2025 11:44
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Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğarken Tele 1 sunucu Musa Özuğurlu'nun Tayfur'a yönelik sözleri tepki topladı.

"SANATSAL AÇIDAN BERBATTI"

Özuğurlu, Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin, "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan baktığımda berbattı yani bu kadar." ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

"YERİ KOLAY KOLAY DOLDURULAMAZ"

Bu sözler üzerine sosyal medya platformlarında ünlü sanatçının hayranlarından yorumlar peş peşe geldi. Kullanıcılar, "Sanatının zekatını verse şimdiki sanatçıları ihya ederdi", "Herkes beğenisinde özgürdür ama yaşarken söyleseydin madem" ve "Seversiniz sevmezsiniz ama Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Zeki Müren, Orhan Gencebay gibi sanatçıların yeri kolay kolay doldurulamaz" gibi yorumlar yaptı.

"HEM ÖLENE HEM SEVENLERİNE SAYGIN YOK"

Ferdi Tayfur'un çok sayıda hayranı Özuğurlu'nun sözlerini saygısızlık olarak nitelendirdi. "Hem ölene saygın yok hem de sevenlerine" şeklindeki yorumlar, sosyal medyada en çok paylaşılan ifadelerden biri oldu.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Tayfur, "Bırakın Gitsin", "Emmoğlu", "Bana Sor" ve "Huzurum Kalmadı" gibi hit şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanmıştı. Müzik kariyerinin yanı sıra sinema dünyasında da önemli başarılar elde eden Tayfur, arabesk müziğin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor.

Sunucu Musa Özuğurlu\'nun Ferdi Tayfur hakkındaki sözlerine tepki yağdı

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Son Dakika Magazin Sunucu Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur hakkındaki sözlerine tepki yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (54)

  • Davut Çağlar:
    ne anlatıyor bu o.ç 246 22 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Bence sen ünlü olmak için Ferdi Tayfur'u kullanıyorsun şu anda 221 16 Yanıtla
  • Hacı Mehmet Dündar:
    bunun gibi insanlıktan nasibini almamış insanları nasıl oluyor da TV lere çıkarıyorlar. ulan Nalet adam Rahmetlinin türkülerini milyonlar ezbere biliyor. Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun?? 210 16 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Ferdi Tayfur kadar insan olabilseydin Eğer bunlar zaten söylemeye cürret etmezdim 188 20 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    senin sancın rahmetli ferdi Tayfur değil zaten devlet bahçeli ve görüşü, 159 15 Yanıtla
  • Murat Ulu:
    berbat bir programcı insanlık desen hiç yok 157 13 Yanıtla
  • Ahmet s:
    sen kimsin ki ne hadle böyle bir yorum yapabiliyorsun... 139 12 Yanıtla
  • Salih ygt:
    sen önce cümleleri kurarken kendi diksiyonuna bak, ne kadar etkili konuşuyorsun.. Şu ülkede Ferdi gibi sayılı sevilen kaç sanatçı var, son 15 yılda yetişmiş gerçekten kaç sanatçı var ? sen git önce bunları konuş 103 13 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    rahmetli ferdi tayfur yaşamında, kendi halinde hiç kimse ile polemiye girmezdi.saygılı bir kişiydi.Allah rahmet eylesin.sana cevap veremeyecek olanın arkasından kötü konuşmak doğru değil. 99 12 Yanıtla
  • Mustafa YILMAZ:
    Sen müzikten ne anlarsın çok söylenecek söz var ama değmez sana sen nasıl öleceğini biliyormusun yüce Rabbım onu Mübarek gecede emanetini aldı 86 14 Yanıtla
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