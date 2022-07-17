"Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler - Son Dakika
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"Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler

17.07.2022 16:04

Konya'da Suriyeli bir grubun, bir çocuğun yüzüne kezzap attığı iddiasıyla ilgili paylaşımda bulunan ve "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal bu ifadeleri sonrası destek toplamıştı. Sandal yaptığı açıklamada olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendisini aradığını ve olayın takipçisi olduklarını ilettiklerini anlattı.

Konya'da önceki gün yaşandığı iddia edilen olaya göre Suriyeli bir grup, parkta oynayan bir çocuktan 20 lira istedi. Çocuğun reddetmesi üzerine Suriyeliler çocuğun ensesine ve yüzüne kezzap attı.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan iddia kısa sürede gündem oldu. Tepki çeken olaya ünlü sanatçı Mustafa Sandal da kayıtsız kalmadı. Ancak daha sonra çocuğun, akranları tarafından oyun oynarken yaralandığı ortaya çıktı.

"SURİYELİLERİN MİSAFİRLİĞİ BİTMİŞTİR"

Instagram hesabından paylaşım yapan Sandal, "Suriyeliler 1,5 ay önce Konya'da kendisinden istediği 20 TL'yi vermeyen bu yavrumuzun yüzüne kezzap atmış! Birçok basın organı bu haberi nedense görmemiş. Ben duyurmuş olayım. Yineliyorum; ülkemizdeki mültecilerin misafirliği bitmiştir. Hadi artık herkes kendi evine! Bu olayın başka sonucu olmayacak, mutlaka geldiğini gibi gideceksiniz!" dedi.

BUGÜN YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Bugün konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yapan Mustafa Sandal, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden telefon aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Dünkü paylaşımımın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aradılar. Sitemimi ve "geçici göçmenler"in eve dönme vakti geldiği, yaşanan olaylardan duyduğum rahatsızlığı ve çocuklarımızın geleceğiyle ilgili rahatsızlığımı, attığım tweetteki cümlelerle bizzat ilettim... EGM Siber Suçlar Daire Bşk. Yrd. Sn. Seyit Ahmet Dikici, konuyla ilgilendiklerini, bir sanatçı ve baba olarak duyduğum hassasiyeti anladıklarını, adli sürecin devam ettiğini nazikçe bildirdiler. Ben de yanıt olarak...

"GÖRMEZDEN GELMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Alakaları için teşekkür ettim ve "Sizi de o makamlara bu ülke getirdi, beni de sanat dünyasındaki konumuma bu ülke getirdi. Halkımız için daha hassas ve ilgili olmak zorundayız. Görmezden gelmem mümkün değil...

"DEZENFORMASYANA HAYIR EVET AMA BU OLAYLARA DA HAYIR"

Ben de bu tip olaylarda sizi bizzat arayıp, bir vatandaş olarak bilgi alacağım. Dezenformasyona elbette hayır, ama geçici sığınmacıların vatandaşlarımızı rahatsız edip zarar vermesine de hayır demeye devam edeceğim." dedim...

"EMNİYET, SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLDUĞUNU İLETTİ"

Sn. Dikici, nazikçe hassasiyetime saygı duyduğunu ve emniyet olarak sürecin takipçisi olduklarını belirtti.Sorunumuzu neden bizzat kendilerine iletmiyorsun diyenlerin gönlü rahat olsun. Herkese sevgiler..."

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Son Dakika Magazin 'Suriyelilerin misafirliği bitmiştir' diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler - Son Dakika


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