Sürpriz İddia: Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu iki aydır birlikte - Son Dakika
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Sürpriz İddia: Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu iki aydır birlikte

Sürpriz İddia: Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu iki aydır birlikte

''Prens'' dizisinin yıldızı Derya Pınar Ak, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin yaklaşık iki aydır gözlerden uzak şekilde görüştüğü öğrenildi.

21.05.2025 10:03
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Ekranların parlayan yıldızlarından Derya Pınar Ak, kalbini futbol dünyasının dikkat çeken ismi Emirhan Topçu'ya kaptırdı. Ünlü oyuncu ile Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı, iki aydır gözlerden uzak bir birliktelik yaşıyor. Çiftin ilişkisinde gizliliğe verdiği önem dikkat çekiyor.

Sürpriz İddia: Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu iki aydır birlikte

GÖZLERDEN UZAK AŞK YAŞIYORLAR

Hürriyet'in haberine göre, rol aldığı "Prens" dizisiyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan ve "Sıfır Kilometre" filmindeki performansıyla takdir toplayan Derya Pınar Ak, özel hayatında da yeni bir sayfa açtı. Genç oyuncu, kalbini Emirhan Topçu'ya açarken, çiftin ilişkilerini İstanbul'un Anadolu yakasında, daha sakin ve gözden uzak noktalarda sürdürdüğü öğrenildi. Magazin kulislerine sızan bilgilere göre, Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu yaklaşık iki aydır birlikteler. Ancak çift, kameralardan uzak kalabilmek için mekan tercihlerinde oldukça seçici davranıyor.

Sürpriz İddia: Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu iki aydır birlikte

Şimdilik el ele görüntülenmeyen ikili, sosyal medyada da herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Bu da, çiftin özel hayatlarını tamamen mahrem bir şekilde yürütmeye kararlı olduklarını gösteriyor. Ancak ikilinin yakında birlikte görüntülenmesi ve aşklarını kamuoyuyla paylaşmaları sürpriz olmayacak.

Derya Pınar Ak, Emirhan Topçu, Beşiktaş, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sürpriz İddia: Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu iki aydır birlikte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Zafer Budak:
    Bu haberle yılın gazetecilik ödülüne layık görüldünüz, tebrikler! 22 0 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    bunun haber değeri nedir ? ev kirası almış başını gidiyor .emekli maaşı yok olmaya yüz tutmuş hayat pahalılığı desen dünyada eşi benzeri yok.halkın deri kiminle sevişiyor kim kimle beraber omu 7 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Vasat altı futbolcu.Yeni sezonda kadroda olmaması lazım. 4 2 Yanıtla
  • bayan Asi:
    Bizene ya bundan adam gibi haber sunun 4 0 Yanıtla
  • kerim.goktug.oge:
    bumu yanı Türkiye’nin gündemi 3 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    kim bu fındık?? ilk kez görüyorum hayatımda 1 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Kedi olmadan fare yakalayan osuruktan topcu ! 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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