Aşkları Belgelendi! Survivor Aleyna Sevgilisiyle Yakalandı - Son Dakika
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Aşkları Belgelendi! Survivor Aleyna Sevgilisiyle Yakalandı

10.08.2022 13:02
Aşkları Belgelendi! Survivor Aleyna Sevgilisiyle Yakalandı

Survivor 2021 yarışmasıyla şöhrete kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu, milli futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşamaya başladı. İşte ilk kare...

Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, milli futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşamaya başladı.

GÖZLERDEN UZAK TATİL

Çiftin şu anda gözlerden uzak bir yerde tatilde olduğu ortaya çıktı. İkili, çıkan haberler sonrası sessizliğini korudu.

Kalaycıoğlu'nun, Marsilya'nın doğusunda yer alan Cassis bölgesinde olduğu öğrenildi. Ünlü futbolcu Cengiz Ünder, geçtiğimiz yıl Roma'dan Olimpik Marsilya kulübüne transfer olmuştu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor.

Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021'de mücadele etmişti.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder (d. 14 Temmuz 1997; Sındırgı, Balıkesir) kanat mevkiinde oynayan Türk milli futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giymektedir. Daha önce İstanbul Başakşehir, Roma ve Leicester City gibi takımların formasını giymiştir.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Aşkları Belgelendi! Survivor Aleyna Sevgilisiyle Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşkları Belgelendi! Survivor Aleyna Sevgilisiyle Yakalandı - Son Dakika
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