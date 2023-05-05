Survivor 2023'te adadan elenen isim Barış Telli oldu

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme kalan Cansu, Aziz, Ertuğ ve Barış arasında SMS oylaması yapıldı.

"BEN HAYATA KAYBEDEREK BAŞLADIM AMA GÜZEL ŞEYLER YAŞADIM"

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, seyircilerden en az oyu alarak yarışmaya veda eden ismin Türkiye Milli Ampüte Futbol Takımı oyuncularından Barış Telli olduğunu açıkladı. Elendikten sonra açıklama yapan Barış Telli, "Buradaki herkese teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca bir şeyi değiştirmek istedim. İnsanların bakış açısını... Şunu da söylemek isterim ki her şeyden önce çocuklarımıza kaybetmeyi öğretmek lazım. İnsanlar kaybedince acaba nasıl bir psikolojiye giriyor iletebilirsek çocukluktan hayat daha çok güzelleşecek. Ben hayata kaybederek başladım ama güzel şeyler yaşadım" dedi.

"BURASI BENİM OLİMPİYAT KÖYÜM OLDU"

Sözlerine devam eden Telli, "Hayat bana ne yaşatırsa yaşatsın. Umudumdan vazgeçmedim. Burası da benim hayalimdi. Arkadaşlarım bana imkansız gözüyle de baksa bir gün buraya gelip yarışıp o mutluluğu heyecanı hem kendimde yaşayıp hem de yaşatmak istemiştim. Burası benim olimpiyat köyüm gibi oldu" şeklinde konuştu.