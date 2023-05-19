Survivor 2023'ün dün yayınlanan bölümünde adaya veda eden isim Kürşat oldu - Son Dakika
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Survivor 2023'ün dün yayınlanan bölümünde adaya veda eden isim Kürşat oldu

19.05.2023 11:47

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Kürşat, Aziz ve Osman Can arasında yapılan elemede hayallerine veda eden isim Kürşat oldu. Veda konuşması yaparken herkese teşekkür eden Kürşat, "Yaşım daha küçük ama kimsenin göremeyeceği ve öğrenemeyeceği tecrübelere sahip oldum" dedi.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın yaptığı Survivor 2023 dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacılardan Kürşat, Osman Can ve Aziz arasında bir eleme heyecanı yaşandı.

KÜRŞAT HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Yarışmacılar arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alan Kürşat, Survivor hayallerine veda etti. Yarışmadaki eğlenceli halleri ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Kürşat'ın vedası yarışmacıları da üzdü.

Survivor 2023'e veda eden isim Kürşat oldu

"ARTIK DOĞRU ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİM"

Yarışmadan elendiği için çok üzgün olduğunu söyleyen Kürşat, yaptığı veda konuşmasında "Herkese her şey için çok teşekkür ederim. Beni burada çok güzel ağırladınız. Yaşım daha küçük ama kimsenin göremeyeceği ve öğrenemeyeceği tecrübelere sahip oldum. Artık doğru adımlarla yürüyeceğim. Aile, arkadaşlarıma ve sevdiklerime en iyi şekilde kendimi gösterdiğimi düşünüyorum. Sizler ve yarışmacı arkadaşlarımı üzecek bir şey yaptıysam da özür dilerim. En son ümitler tükendi" dedi.

ACUN ILICALI: KARAKTER OLARAK SINIFI GEÇTİN

Acun Ilıcalı ise Kürşat hakkında "Survivor boyunca kendi içinde en sevilen yarışmacılardan biri oldun ve bu sevgiyi hissettirdin. Çok güzel bir kalbin var. Polemiklere girmeden ve hep pozitif olan iyi niyetli genç bir kardeşimizsin. Bence karakter olarak sınıfı geçtin" ifadelerini kullandı.

Survivor 2023'e veda eden isim Kürşat oldu
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Son zamanlarda sapittın. Ve performans olarak sıfırsın. Çok yalakalık yaptın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Survivor 2023, Osman Can, Aziz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2023'ün dün yayınlanan bölümünde adaya veda eden isim Kürşat oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor 2023'ün dün yayınlanan bölümünde adaya veda eden isim Kürşat oldu - Son Dakika
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